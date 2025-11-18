"Нет ни одной подозрительной операции": государственный Финмониторинг не увидел нарушений в действиях бэкофиса Миндича

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение 10 месяцев так и не сделала полной проверки компании Fire Point, вероятно связанной с бизнесменом, совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, и не отвечала на соответствующие запросы НАБУ. В итоге в Финмоне заверили, что подозрительного движения средств зафиксировано не было.

На это обратил внимание Центр противодействия коррупции. На своей Facebook-странице журналисты рассказали, что во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по "пленкам Миндича" к Филиппу Пронину, главе Финмона, был ряд вопросов.

Один из них связан с заявлением директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса: тот утверждает, что Финмон аномально долго не отвечал на запросы о возможной легализации 7 млрд гривен, связанные с Fire Point.

Пронин сначала заявлял, что его ведомство отвечало НАБУ, однако впоследствии все же подтвердил – полной проверки за 10 месяцев орган так и не сделал.

Глава Государственной службы финмониторинга добавил, что операции Fire Point не были подозрительными: "Мы видим, что покупались двигатели, крепления, радиоаппаратура и все остальное, то есть не квартиры, не самолеты, не ценные бумаги, а именно то, из чего изготавливаются БПЛА... В целом по фигурантам дела, по физическим лицам – нет ни одной подозрительной операции".

Между тем в НАБУ утверждали, что через бэк-офис Миндича якобы прошло более 100 млн долларов.

"Также на заседании выяснилось, что НАБУ запросило мониторинг по компании, которая внесла 37 млн гривен залога за подозреваемых по делу Миндича – Устименко и Зорину. Пока Финмониторинг осуществляет проверку по этому запросу", – добавили в ЦПК.

Что предшествовало

Бизнесмен Тимур Миндич попал в скандал после того, как НАБУ опубликовало материалы расследования о вероятной коррупционной схеме в "Энергоатоме".

По данным бюро, стратегическим предприятием с годовым доходом в более 200 млрд гривен фактически управляли не официальные чиновники, а посторонние лица-"смотрящие", которые никаких формальных полномочий не имели.

Миндича подозревают в том, что он контролировал работу так называемой прачечной, где отмывались полученные преступным путем средства. "Система откатов" работала таким образом, что поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам схемы 10-15% от контракта.

Как писал OBOZ.UA, сам Филипп Пронин фигурирует в расследованиях о хищениях на фортификациях. До назначения главой Финмона он руководил Полтавской ОГА, которая и строила упоминаемые в деле фортификации на Донетчине. Заместитель Пронина в облгосадминистрации Богдан Корольчук тоже фигурирует в расследованиях и тоже перешел на новую должность в Госфинмониторинг.

