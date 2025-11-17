Госфинмон не дает НАБУ данные о движении средств в "оборонке": директор бюро Кривонос заявил о серьезной проблеме

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже долгое время сталкивается с трудностями в получении данных от Госслужбы финансового мониторинга (Госфинмониторинг). Ведомство сейчас возглавляет фигурант расследования о строительстве фортификаций Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Видео дня

Речь идет в частности информации о движении средств по оборонным закупкам. Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по экономической безопасности 17 ноября, трансляцию которой вел нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

"Мы уже видим определенные проблемы с отслеживанием средств, связанных как раз с оборонными закупками. Эти проблемы уже достаточно длительное время у нас существуют – с февраля 2025 года – сразу, как мы начали активно работать в направлении обороны", – заявил Кривонос.

Он уточнил, НАБУ отправляло Финмону по несколько запросов "один за другим", чтобы получить данные о движении средств и подозрительных транзакциях. Он также анонсировал, что теперь таких запросов станет еще больше.

"Они будут касаться отдельных фигурантов – "Карлсонов", "Шугарменов и других участников этой преступной организации (речь идет о расследовании по "пленкам Миндича. – Ред.)", – отметил Кривонос.

Пронин, напомним, возглавил Госфинмониторинг в конце 2024 года. До этого проблем с ведомством у НАБУ, вероятно не возникало. Об этом косвенно свидетельствуют слова детектива НАБУ Александра Абакумова. В ответ на вопрос о сотрудничестве с Госфинмониторингом в рамках операции "Мидас" о топ-коррупции в энергетике он также заявлял, что у бюро последнее время возникают трудности с получением данных от указанного ведомства. В то же время, по его словам, при "старом финмоне" (т.е. под руководством Игоря Черкасского) НАБУ порой даже начинало расследования на основании предоставленных Госфинмониторингом данных.

Кривонос и сам ранее уже говорил о проблемам с Госфинмониторингом. Тогда Кривонос уточнял, что часто речь идет о чувствительных запросах, данные по которым крайне важны для НАБУ.

"Нам очень важна Служба финансового мониторинга, государственное учреждение Украины, которое должно предоставлять (данные. – Ред.)... Есть одна история... По нескольким чувствительным, можно сказать, производствам запросы мы довольно аномально долгое время ожидаем. Меньше года, но тем не менее. Я надеюсь на конструктивное сотрудничество. Мы будем много отправлять сейчас соответствующих запросов, и они должны установить транзакции, которые происходили", – объяснил Кривонос.

Как сообщал OBOZ.UA, Филипп Пронин фигурирует в расследованиях о хищениях на фортификациях. До назначения главой Финмона Пронин был главой Полтавской облгосадминистрации, которая и строила упоминаемые в "деле" фортификации на Донетчине. Интересно, что заместитель Пронина в ОВА Богдан Корольчук, который тоже фигурирует в расследованиях, также перешел в Госфинмониторинг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!