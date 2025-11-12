В НАБУ пожаловались на Госфинмониторинг при новом руководстве: информацию не могут получить месяцами

Детектив Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов в ответ на вопрос о сотрудничестве с Госфинмониторингом в рамках операции "Мидас" о топ-коррупции в энергетике заявил, что у бюро последнее время возникают трудности с получением данных от указанного ведомства. Ждать важной для расследований информации теперь приходится по 10 месяцев.

В то же время при "старом финмоне" под руководством Игоря Черкасского НАБУ порой даже начинало расследования на основании предоставленных Госфинмониторингом данных. Об этом Абакумов рассказал в эфире УП.Чат.

У представителя НАБУ поинтересовались, не возникало ли проблем с игнорированием запросов в Госфинмониторинг под руководством Филиппа Пронина, который и сам фигурирует в расследованиях о хищениях на фортификациях. По данным журналистов," запросы правоохранительных органов или игнорируются, или придумываются какие-то причины, соответственно, это все саботирует важные расследования в части энергетики, оборонной сферы".

Абакумов не стал отрицать, что такие проблемы действительно есть. Более того, что они возникли после смены руководства ведомства.

"У нас есть опыт общения с финансовым мониторингом – как положительный, так и отрицательный. Недавно мы сообщили о разоблачении на закупке дронов, где мы сообщили о подозрении сотрудникам Госспецсвязи. Вот в том эпизоде начальная информация была именно от финмона, и там он предоставил нам такой хороший буст, но это старый финмон. Есть другие кейсы, в том числе и по дронам, где мы уже, боюсь, 10 месяцев не можем получить обобщенный материал относительно того, куда пошли деньги от дронов", – рассказал он.

Напомним, Кабинет министров уволил Игоря Черкасского с поста главы Госслужбы финансового мониторинга и назначил на эту должность Филиппа Пронина. Назначение произошло 31 декабря 2024 года.

На тот момент Черкасский руководил ведомством с 2014 года. До этого Пронин был главой Полтавской облгосадминистрации.

Именно с его пребыванием на этой должности и связан скандал о фортификациях. Интересно, что заместитель Пронина в ОВА Богдан Корольчук, который тоже фигурирует в расследованиях, также перешел в Госфинмониторинг.

Так, по данным нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), в феврале 2024 года Полтавская ОВА под руководством Пронина получила право на строительство фортификаций в Донецкой области. В результате с компанией "ЕНК Construction" было заключено 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн. Кроме того, что из-за военного положения закупки проводились без прозрачных тендеров, эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны.

Нардеп утверждает, что стоимость работ, вероятно, неоднократно повышали, из-за чего общая сумма выросла на 70 млн грн. Из них более 22 млн грн переплатили на заградительные пирамиды (закупались через фирму-посредника "Примум Актив"), 21 млн грн списали на фиктивную доставку, а 6,7 млн грн переплатили за пиломатериалы. Делом в результате заинтересовалось НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно о первых результатах расследования НАБУ по строительству фортификационных сооружений в Донецкой области, которое выполняла Полтавская ОВА. В ходе следственных действий было выявлено 14 отдельных злоумышленнических кейсов – в частности, факты получения взяток, завышение стоимости работ, фиктивные подряды и продажи "брони" от мобилизации.

