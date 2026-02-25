'Вокруг света за 70 дней': медиа раскрыли, как глава Госфинмониторинга Пронин тормозил дело 'Мидас' и прятался от скандалов в командировках

Экс-глава Государственной службы финансового мониторинга и фигурант операции "Мидас" Филипп Пронин проводил в заграничных командировках более 70 дней. Как стало известно, отъезды чиновника совпадали по времени с важными заседаниями временных следственных комитетов Верховной Рады или коррупционными скандалами с участием его команды.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info. Среди посещенных чиновником стран были Танзания, Мексика и ряд стран Евросоюза.

С чего все начиналось

Расследование указывает, что Филиппа Пронина назначили главой Госфинмониторинга в конце 2024 года, и он сразу начал сбор информации о бизнесе экс-президента Украины и главы фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Когда против него ввели санкции, возник скандал, а сам Пронин уехал в командировку во Францию.

"В первые месяцы работы Пронин дважды посетил Францию и побывал в Люксембурге. В этот же период он пропустил несколько заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады, куда его приглашали народные депутаты", – говорится в материале.

Осенью Пронин отправлялся за границу чаще. Кроме того, в сентябре 2025 года нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил о вероятных нарушениях при строительстве фортификаций в Донецкой области, за которые отвечала Полтавская ОГА времен председательства Пронина.

Парламентарий тогда объяснил, что из 372 млн грн, которые выделяли на строительство, не менее 200 млн могли присвоить через схемы с подставными компаниями, завышенными ценами и фиктивными договорами. В дело вмешалось НАБУ, и 21 октября 2025 года детективы провели обыски у руководства Госфинмониторинга, в том числе и у первого заместителя Пронина, Богдана Корольчука. Самого Пронина в то время в Украине не было.

Ряд командировок

В прошлом году почти весь октябрь Филипп Пронин провел в затяжных командировках. В начале месяца он поехал на однодневную встречу в швейцарский Цюрих, на что ушла почти неделя. Вернулся он 5 октября, но уже через неделю поехал в следующую командировку в Берн, а оттуда в Париж, вернувшись под конец октября.

Уже в ноябре 2025 года НАБУ раскрыло детали операции "Мидас" о масштабных хищениях в украинской энергетике. Тогда детективы установили, что сотни миллионов средств выводили через разветвленные схемы, а Госфинмониторинг должен был бы получить информацию о транзакциях. Однако, по словам журналистов, ответы на отдельные запросы из НАБУ поступали либо с задержкой в месяцы, либо не поступали вообще.

Новые "командировки"

В ноябре, как напомнили в расследовании, под залог вышли первые двое работниц бэк-офиса, Леся Устименко и Людмила Зорина. По данным медиа, 37 млн грн внесла компания с уставным капиталом 1000 грн, зарегистрированная за несколько месяцев до этого.

Госфинмониторинг заявил, что "не имеет полномочий блокировать внесение залога" и "проверяет происхождение средств уже после осуществления операций". В то же время в феврале стало известно, что залог за еще одного фигуранта "Мидаса" все же был заблокирован, но только после публичной огласки в медиа.

Однако когда внимание к деятельности ведомства выросло снова, Пронин снова уехал в командировку. Почти целый месяц чиновник пробыл в Танзании и Мексике. В течение года он провел заграницей более 70 дней, без учета отпусков и больничных.

Операция "Мидас"

Напомним, скандал вокруг операции "Мидас" вспыхнул в ноябре прошлого года. Тогда, 10 ноября, детективы обнародовали первые фрагменты аудиозаписей по делу о топ-коррупции в энергетике. На записях фигуранты схемы говорили о защите энергообъектов и проекте на 4 млрд.

В тот же день на резонансное расследование и факты, ставшие достоянием общественности, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который отметил необходимость наказания виновных.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах называли имена фигурантов, среди которых: бизнесмен, соучредитель студии "Квартал-95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя "Карлсон"), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), четверо "работников бэк-офиса по легализации средств": среди них Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Через несколько дней была раскрыта структура организации с "пленок Миндича" и конкретные обязанности участников. Часть из них задержали, а, например, Миндич и Цукерман выехали из страны за считаные часы до того, как к ним пришли с обысками. Их журналисты впоследствии разыскали в Израиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 15 февраля, при попытке пересечения границы был задержан экс-министр энергетики Украины Герман Галущенко. Украинские пограничники и НАБУ сняли его с поезда. Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. Альтернативой суд определил залог в 200 млн гривен.

