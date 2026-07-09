Украина может потерять 67 млн евро из-за главы Госфинмона: медиа выяснили, как Пронин игнорирует требования ЕС

Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) Украины во главе со скандальным Флипом Прониным нарушает сроки подготовки отчета по итогам четвертой Национальной оценки рисков. Ее проведение является прямым обязательством Украины по Ukraine Facility, а на кону стоит финансирование на 67 млн евро.

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Об этом стало известно ZN.ua. Источник в Минэкономики при этом отметил, что срыв обязательств Украины по программе Ukraine Facility и невыполнение этого показателя оценивается Европейской комиссией в 67 млн евро. Более того, этот пункт плана уже определен как "просроченный" и "проблемный".

Чего не сделал Госфинмон

9 июля Министерство финансов Украины обнародовало протокол первого заседания Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которое состоялось 30 июня с участием более 20 государственных органов.

Документ свидетельствует о том, что нынешний глава Госфинмона Пронин до сих пор не утвердил Отчет по результатам четвертой Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – НОР). Пронин должен был сделать это еще в декабре 2025 года.

"Из текста протокола заседания становится ясно, что вопрос НОР рассматривался подробно – помимо акцента на нарушении Госфинмониторингом сроков подготовки проекта отчета НОР, Службе был дан ряд неотложных поручений по этому вопросу", – отмечают журналисты.

После проведения трех раундов НОР в 2016 , 2019 , 2022 годах, в 2025 году Национальное оценивание так и не провели. Причины не раскрываются, но Совет поручил Госфинмониторингу обеспечить их устранение и недопущение в дальнейшей работе. В то же время проведение НОР предусмотрено шагом 4.8 Плана Украины , утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 18.03.2024 г. № 244-р в рамках реализации инициативы Европейского Союза Ukraine Facility, введенной Регламентом Европейского Парламента и Совета от 29 февраля 2024 г. № 2024/792. Срок выполнения данного обязательства: 4 квартал 2025 года.

"В итоге беспрецедентное нарушение требований национального законодательства и международных обязательств относительно сроков проведения НОР может дорого обойтись Украине. После того как НОР провели в 2022 году, несмотря на то, что это был первый год полномасштабного вторжения России, неспособность Госфинмониторинга провести ее в 2025 году и завершить в первом полугодии 2026-го вызывает много вопросов", – говорится в материале.

В какие скандалы попадал Пронин: отмывание денег, дело о фортификациях, конфликты с НАБУ

Пронин является фигурантом дела о хищении 200 млн грн при строительстве фортификаций в Донецкой области. В феврале 2024 года право на это строительство получила Полтавская ОВА, которую возглавлял именно Пронин. После этого с компанией "ЕНК Construction" заключили 16 контрактов на сумму свыше 370 млн грн. Закупки при этом проводились без открытых тендеров из-за военного положения.

В то же время эксперты, на которых ссылаются меда и расследователи, утверждают, что сооружения не соответствовали требованиям современной войны. По оценкам, построенные сооружения могли защищать лишь от стрелкового оружия и осколков миномётных снарядов, но оставались уязвимыми для дронов и управляемых авиабомб. Среди претензий к фортификациям:

отсутствие верхнего перекрытия;

отсутствие антидроновых арочных конструкций;

отсутствие бетонных перекрытий;

отсутствие противоподрывных барьеров;

проблемы с водоотводом и маскировкой.

Отдельно следствие проверяет возможное завышение стоимости работ и фиктивные расходы. Вероятные переплаты:

переплата на бетонных "пирамидах" – более 22 млн грн;

фиктивная доставка – 21 млн грн;

переплата на пиломатериалах – 6,7 млн грн.

В целом, по данным журналистов, стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн. В ходе следственных действий было выявлено 14 отдельных злоумышленных случаев – в частности, факты получения взяток, завышения стоимости работ, фиктивных подрядов и продажи "брони" от мобилизации. Фигурантами дела называли следующих лиц:

Филипп Пронин – бывший глава Полтавской ОВА, в настоящее время глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал фотографии укреплений , на которых, по словам Железняка, изображен совсем не тот участок , о котором шла речь в расследовании);

– бывший глава Полтавской ОВА, в настоящее время глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал , на которых, по словам Железняка, изображен совсем , о котором шла речь в расследовании); Богдан Корольчук – первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга, ранее заместитель Пронина в Полтавской областной государственной администрации;

– первый заместитель председателя Государственной службы финансового мониторинга, ранее заместитель Пронина в Полтавской областной государственной администрации; Дмитрий Когут – бывший и. о. начальника Полтавской ОВА.

Журналисты также утверждали, что впоследствии Пронин мог организовать схему незаконного уклонения от мобилизации уже в Госфинмониторинге. Следователи уже обращались в НАБУ с заявлением о приобщении новых данных, которые дополняют подозрения в совершении уголовных преступлений главой Госфинмониторинга Прониным (заявление от 13.10.2025 № 55, зарегистрированное в НАБУ 15.10.2025 под № 288/24899-01).

Кроме того, как утверждает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ходе расследования хищений на строительстве фортификационных сооружений вышло на схему отмывания средств через десятки офшорных компаний, которые получали деньги за фиктивные услуги, переводили их между собой и выводили на счета фирм на Кипре и на Британских островах.

Система начала действовать после того, как Филипп Пронин возглавил Госфинмониторинг. В ходе обысков по делу были изъяты документы, печати десятков компаний и крупные суммы наличных, что может свидетельствовать о существовании масштабного конвертационного центра.

Кроме того, в НАБУ и САП неоднократно заявляли, что Госфинмониторинг саботировал расследование. Ведомство начало реагировать на запросы относительно оборонных и энергетических схем только после общественного резонанса вокруг операции "Мидас", а до этого месяцами фактически игнорировало обращения антикоррупционных органов. По словам представителей САП, Госфинмониторинг под руководством Пронина демонстрирует "итальянскую забастовку" – имитирует сотрудничество, не обеспечивая реальных результатов в поиске и блокировании подозрительных средств.

В связи с этим группа народных депутатов Украины обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом уволить главу Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина. Авторы документа также ссылаются на данные Государственной налоговой службы, обнародованные 2 июня исполняющей обязанности главы ведомства Лесей Карнаух, – они свидетельствуют о возможном неисполнении Госфинмоном своих прямых обязанностей.

Филипп Пронин: биография

Пронин имеет высшее экономическое и юридическое образование. Представлял Украину на Минских переговорах по поводу войны, которую начала Россия в Украине.

На раннем этапе карьеры работал финансистом в частной компании. В государственные структуры впервые попал в 2005 году, заняв должность главного специалиста Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Работал там до 2008 года, а после этого вернулся в частный сектор.

С 2010 года Пронин вновь поступил на государственную службу и стал заместителем директора департамента, начальником управления анализа рисков и типологических исследований Департамента финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины.

В 2017 году возглавил Управление по выявлению и розыску активов АРМА, а в январе 2020 года был назначен заместителем председателя Агентства. В соответствии с распределением обязанностей координировал такие направления, как выявление и розыск активов, международное сотрудничество, информационные технологии.

В 2021 году также вошел в состав Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

10 октября 2023 года был назначен главой Полтавской областной военной администрации. Работал на этой должности до декабря 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, главу Госфинмона Пронина почти невозможно встретить в его офисе. За первые три месяца года он провел на рабочем месте всего 27 дней, тогда как остальное время — на больничных, в командировках и в отпуске.

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