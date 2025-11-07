Продажи "брони" от мобилизации, взятки и завышение стоимости работ. Нардеп рассказал о первых результатах громкого расследования коррупции в Полтавской ОВА

Стало известно о первых результатах расследования НАБУ по строительству фортификационных сооружений в Донецкой области, которое выполняла Полтавская областная военная администрация (ОВА). В ходе следственных действий было выявлено 14 отдельных злоумышленнических кейсов – в частности факты получения взяток, завышение стоимости работ, фиктивных подрядов и продажи "брони" от мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, судебные постановления свидетельствуют, что должностные лица Полтавской ОГА получили неправомерную выгоду более 4 млн грн от представителей компании NK Construction – за содействие в подряде на строительство фортификационных сооружений за бюджетные средства.

Кроме того, подчеркивается, представители департамента строительства ОВА получили автомобиль BMW X7 – в качестве взятки за те же "услуги". Стоимость авто составила более 3,5 млн грн.

"Служебные лица Полтавской ОГА вошли в сговор с представителями NK Construction для завышения стоимости материалов и работ с целью присвоения бюджетных средств", – цитирует Железняк определение суда.

Самими же этими должностными лицами, по его словам, являются:

Филипп Пронин – бывший председатель Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины;

– бывший председатель Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины; Богдан Корольчук – первый заместитель председателя Финмона, ранее заместитель Пронина в Полтавской ОВА;

– первый заместитель председателя Финмона, ранее заместитель Пронина в Полтавской ОВА; Дмитрий Когут – действующий и.о. председателя Полтавской ОВА, который, по словам Железняка, "выполняет указания бывших руководителей области".

"После перехода этих лиц к Финмону они сохранили влияние на должностных лиц Полтавской ОГА. И дальше способствовали NK Construction, предоставляя служебную информацию для выигрыша тендеров", – рассказал Железняк.

Как работала схема

По словам нардепа, NK Construction привлекала для "отмывания" денег связанные фирмы, которые выполняли роль фиктивных поставщиков. В частности:

"Домком".

"Премиум Актив".

Так, через "Премиум Актив" закупались бетон, древесина и другие материалы по завышенным ценам. Причем порой в 3-5 раз дороже рыночных.

При этом часть работ оформляли только документально, без фактического выполнения. А расчеты проводили наличными – через работников коммунальных предприятий, которых привлекали как подставных лиц.

"Только на металлических пирамидах Полтавская ОГА могла переплатить более 22 млн грн. Еще 21 млн – списали якобы на доставку, которой не было", – рассказал Железняк.

От фортификаций – до дорог и кардиоцентра

В то же время, отмечается, расследование НАБУ вышло за пределы фортификаций. По судебным постановлениям:

Те же чиновники пытались присвоить 110 млн грн, выделенных на реконструкцию Полтавского областного кардиоваскулярного центра .

. "Премиум Актив" после кадровых перестановок в Финмоне получила новый государственный подряд более 1 млрд грн — уже на строительство дорог.

"Фирма, которую мы разоблачали в схемах на фортификациях, после перевода своих кураторов в Киев получает миллиардный подряд. Это прямая связь", – подчеркнул нардеп.

Обыски, изъятия и "деньги на хранении"

В целом же, отметил он, во время обысков НАБУ у фигурантов дела были изъяты десятки мобильных телефонов и жестких дисков, более 100 SIM-карт. А кроме того:

печати украинских и оффшорных компаний;

документы различных ФОПов;

около 300 тыс. долларов наличными.

При этом, подчеркнул он, сейчас якобы владельцы этих средств пытаются вернуть их. Объясняя, что "дали их просто на хранение".

Последнее, отметил нардеп, может сделать этих лиц фигурантами дела. "Мы все проверим", – предупредил он.

Новый эпизод – "бронирования" уклонистов

Еще один эпизод, в котором "отличились" фигуранты – фиктивное трудоустройство мужчин в NK Construction, чтобы те получили бронь от мобилизации. По словам Железняка, такие услуги стоили несколько тысяч долларов за человека.

"Люди не только воровали деньги с фортификаций и тендеров. Они еще и продавали бронь для уклонения от мобилизации. Замкнутая коррупционная система", – констатировал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возглавляемая Игорем Прониным Госслужба финансового мониторинга фактически игнорирует НАБУ. В частности, с января 2025 года служба не предоставляет бюро информацию о движении средств компании "Файер поинт", которую связывают с подсанкционным бизнесменом Тимуром Миндичем.

