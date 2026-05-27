Хищения на фортификациях, продажа "брони" и "похороненное" производство: делу главы Госфинмона Пронина дали новый ход

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объединило уголовное производство по хищению 200 млн грн на строительстве фортификаций в Донецкой области, в котором фигурирует действующий глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, с более ранним делом, которое расследовало территориальное управление БЭБ в Полтавской области. Именно это расследование ранее критиковали за то, что оно фактически "похоронило" дело.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос ZN.UA. По данным Бюро, производство №52025000000000498 от 3 сентября 2025 года объединили с делом №72024171010000015 от 21 июня 2024 года под единым номером последнего. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Речь идет о возможном присвоении средств, выделенных Полтавской ОВА на строительство фортификационных сооружений на территории Донецкой области. На момент заключения контрактов Полтавскую ОВА возглавлял именно Пронин, который впоследствии возглавил Государственную службу финансового мониторинга.

В НАБУ отказались раскрывать детали следствия. "Учитывая положения ст. 222 УПК Украины, предоставление других сведений на этой стадии уголовного производства невозможно, поскольку это может повредить досудебному расследованию", – говорится в ответе медиа.

По информации медиа, кроме Филиппа Пронина, теперь в материалах дела могут упоминаться и другие фигуранты. Среди них:

бывший руководитель управления БЭБ в Полтавской области Александр Пахниц;

экс-директор БЭБ Сергей Перхун;

бывший руководитель детективов БЭБ Олег Ткачук.

Бывшие представители БЭБ могли оказаться в списке из-за того, что первое дело фактически "похоронило" территориальное управление БЭБ в Полтавской области. Именно оно осуществляло расследование в отношении Полтавской ОГА в 2024 году в отношении строительства фортификационных сооружений. Официально новые подозрения пока не объявлялись.

Что известно о "деле Пронина"

Следствие проверяет схему возможного хищения более 200 млн грн бюджетных средств, которые были направлены на строительство оборонительных сооружений. Так, в феврале 2024 года Полтавская ОВА получила право строить фортификации в Донецкой области.

После этого с компанией "ЕНК Construction" заключили 16 контрактов на более 370 млн грн. Закупки при этом проводили без открытых тендеров из-за военного положения. В то же время эксперты, на которых ссылаются журналисты, утверждают, что сооружения не соответствовали требованиям современной войны.

По оценкам журналистов, построенные сооружения могли защищать только от стрелкового оружия и осколков минометных снарядов, но оставались уязвимыми к дронам и управляемым авиабомбам. Среди претензий к фортификациям:

отсутствие верхнего перекрытия;

отсутствие антидроновой арочной конструкции;

нехватка бетонных перекрытий;

отсутствие антиподрывных барьеров;

проблемы с водоотводом и маскировкой.

Отдельно следствие проверяет возможное завышение стоимости работ и фиктивные расходы. Вероятные переплаты:

переплата на бетонных "пирамидах" – более 22 млн грн;

фиктивная доставка – 21 млн грн;

переплата на пиломатериалах – 6,7 млн грн.

В целом, по данным журналистов, стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн. Во время следственных действий было выявлено 14 отдельных злонамеренных кейсов – в частности, факты получения взяток, завышения стоимости работ, фиктивных подрядов и продажи "брони" от мобилизации. Фигурантами дела называли таких лиц:

Филипп Пронин – бывший глава Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал фотографии укреплений , на которых, по словам Железняка, изображен совсем не тот участок , о котором шла речь в расследовании);

– бывший глава Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал , на которых, по словам Железняка, изображен совсем , о котором шла речь в расследовании); Богдан Корольчук – первый заместитель главы Финмона, ранее заместитель Пронина в Полтавской ОВА;

– первый заместитель главы Финмона, ранее заместитель Пронина в Полтавской ОВА; Дмитрий Когут – действующий и. о. начальника Полтавской ОГА, который, по словам Железняка, "выполняет указания бывших руководителей области".

Журналисты также утверждали, что впоследствии Пронин мог организовать схему незаконного уклонения от мобилизации уже в Госфинмониторинге. Расследователи уже обращались в НАБУ с заявлением о приобщении новых данных, которые дополняют подозрения о совершении уголовных преступлений главой Госфинмониторинга Прониным (заявление от 13.10.2025 № 55, зарегистрированное в НАБУ 15.10.2025 под № 288/24899-01).

Филипп Пронин: биография

Пронин имеет высшее экономическое и юридическое образование. Представлял Украину в Минских переговорах по войне, которую начала Россия в Украине.

На раннем этапе карьеры работал финансистом в частной компании. В госструктуры впервые попал в 2005 году, заняв должность главного специалиста Департамента аналитической работы в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. Работал там до 2008 года, а после того вернулся в частный сектор.

С 2010 года Пронин снова заступил на госслужбу и стал заместителем директора департамента, начальником управления анализа рисков и типологических исследований Департамента финансовых расследований Государственной службы финансового мониторинга Украины.

В 2017 году возглавил Управление выявления и розыска активов АРМА, а в январе 2020 был назначен заместителем Председателя Агентства. Согласно распределению обязанностей координировал такие направления, как выявление и розыск активов, международное сотрудничество, информационные технологии.

В 2021 году также вошел в состав Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

10 октября 2023 года был назначен главой Полтавской областной военной администрации. Работал на этой должности до декабря 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, также в НАБУ и САП заявляют, что Госфинмониторинг начал реагировать на запросы по оборонным и энергетическим схемам только после общественного резонанса вокруг операции "Мидас", а до того месяцами фактически игнорировал обращения антикоррупционных органов. По словам САП, Финмон под руководством Пронина демонстрирует "итальянскую забастовку" – имитирует сотрудничество, не обеспечивая реальных результатов в поиске и блокировании подозрительных средств.

