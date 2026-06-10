Главу Госфинмониторинга Пронина требуют уволить из-за скандалов и подозрений в коррупции: нардепы обратились к Свириденко

Группа народных депутатов Украины обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко с призывом уволить председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина. Среди причин – выявленная налоговиками масштабная схема вывода средств за границу через тысячи компаний, а также информация о возможной причастности чиновника к хищениям на строительстве фортификаций через Полтавскую ОГА.

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Об этом говорится в депутатском обращении, адресованном главе правительства. Документ есть в распоряжении OBOZ.UA.

Авторы документа ссылаются на данные Государственной налоговой службы, обнародованные 2 июня исполняющей обязанности главы ведомства Лесей Карнаух. По результатам анализа информации Национального банка за 2024 год и первый квартал 2026 года налоговики обнаружили более 2,3 тыс. компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.

В обращении отмечается, что среди таких компаний было 1243 экспортеров с общим объемом операций более 176 млрд грн и 555 импортеров с показателем более 18 млрд грн. Значительная часть предприятий сосредоточена в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях.

Депутаты отмечают, что многие компании-нарушители были связаны между собой общими владельцами, руководителями, адресами регистрации и даже IP-адресами для подачи отчетности. По их мнению, такие масштабы деятельности не могли остаться незамеченными для органов финансового мониторинга.

"Очень странным выглядит тот факт, что Государственная служба финансового мониторинга Украины не заметила подозрительных финансовых операций по выводу средств за границу на сотни миллиардов гривен", – говорится в обращении.

Отдельно авторы документа вспоминают журналистские расследования относительно пребывания Пронина за рубежом и дело о строительстве фортификаций в Донецкой области в период, когда он возглавлял Полтавскую ОГА. Речь идет о контрактах с компанией "ЕНК Construction" на более 370 млн грн, заключенные без проведения открытых тендеров из-за военного положения.

В депутатском обращении отмечается, что стоимость работ неоднократно увеличивалась, из-за чего общая сумма контрактов выросла примерно на 70 млн грн. При этом эксперты, на которых ссылаются авторы документа, пришли к выводу, что часть сооружений не соответствовала требованиям современной войны.

Также депутаты напоминают, что Национальное антикоррупционное бюро истребовало соответствующее уголовное производство. В обращении утверждается, что Пронин, который в 2024 году возглавлял Полтавскую ОГА, мог быть непосредственно причастен к реализации схемы, из-за которой государству могли быть нанесены многомиллионные убытки.

"Подобные факты подрывают обороноспособность государства, приводят к потере доверия к институтам государства и позорят авторитет государства", – отмечается в документе.

Что известно о деле по фортификациям

Следствие проверяет схему возможного хищения более 200 млн грн бюджетных средств, которые были направлены на строительство оборонительных сооружений. Так, в феврале 2024 года Полтавская ОВА получила право строить фортификации в Донецкой области.

После этого с компанией "ЕНК Construction" заключили 16 контрактов на более 370 млн грн. Закупки при этом проводили без открытых тендеров из-за военного положения. В то же время эксперты, на которых ссылаются журналисты, утверждают, что сооружения не соответствовали требованиям современной войны.

По оценкам журналистов, построенные сооружения могли защищать только от стрелкового оружия и осколков минометных снарядов, но оставались уязвимыми к дронам и управляемым авиабомбам. Среди претензий к фортификациям:

отсутствие верхнего перекрытия;

отсутствие антидроновой арочной конструкции;

нехватка бетонных перекрытий;

отсутствие антиподрывных барьеров;

проблемы с водоотводом и маскировкой.

Отдельно следствие проверяет возможное завышение стоимости работ и фиктивные расходы. Вероятные переплаты:

переплата на бетонных "пирамидах" – более 22 млн грн;

фиктивная доставка – 21 млн грн;

переплата на пиломатериалах – 6,7 млн грн.

В целом, по данным журналистов, стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн. Во время следственных действий было выявлено 14 отдельных злонамеренных кейсов – в частности, факты получения взяток, завышения стоимости работ, фиктивных подрядов и продажи "брони" от мобилизации. Фигурантами дела называли таких лиц:

Филипп Пронин – бывший глава Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал фотографии укреплений , на которых, по словам Железняка, изображен совсем не тот участок , о котором шла речь в расследовании);

– бывший глава Полтавской ОГА, ныне глава Государственной службы финансового мониторинга Украины (обвинения отвергает, при этом с трибуны парламента показывал , на которых, по словам Железняка, изображен совсем , о котором шла речь в расследовании); Богдан Корольчук – первый заместитель главы Финмона, ранее заместитель Пронина в Полтавской ОВА;

– первый заместитель главы Финмона, ранее заместитель Пронина в Полтавской ОВА; Дмитрий Когут – действующий и. о. начальника Полтавской ОГА, который, по словам Железняка, "выполняет указания бывших руководителей области".

Журналисты также утверждали, что впоследствии Пронин мог организовать схему незаконного уклонения от мобилизации уже в Госфинмониторинге. Расследователи уже обращались в НАБУ с заявлением о приобщении новых данных, которые дополняют подозрения о совершении уголовных преступлений главой Госфинмониторинга Прониным (заявление от 13.10.2025 № 55, зарегистрированное в НАБУ 15.10.2025 под № 288/24899-01).

Как сообщал OBOZ.UA, также в НАБУ и САП заявляют, что Госфинмониторинг начал реагировать на запросы по оборонным и энергетическим схемам только после общественного резонанса вокруг операции "Мидас", а до того месяцами фактически игнорировал обращения антикоррупционных органов. По словам САП, Финмон под руководством Пронина демонстрирует "итальянскую забастовку" – имитирует сотрудничество, не обеспечивая реальных результатов в поиске и блокировании подозрительных средств.

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