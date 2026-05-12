Госфинмон устроил "итальянскую забастовку": Пронина уличили в имитации сотрудничества с НАБУ по делу "Мидас"

В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) заявляют, что Госфинмониторинг начал реагировать на запросы по оборонным и энергетическим схемам только после общественного резонанса вокруг операции "Мидас", а до этого месяцами фактически игнорировал обращения антикоррупционных органов. По словам САП, служба демонстрирует "итальянскую забастовку" – имитирует сотрудничество, не обеспечивая реальных результатов в поиске и блокировании подозрительных средств.

О проблеме публично во время брифинга заявил руководитель САП Александр Клименко, который резко раскритиковал эффективность взаимодействия с Госфинмониторингом. По его словам, с ноября 2025 года сотрудничество между НАБУ и Госфинмониторингом фактически не дает никаких практических результатов.

Речь идет не только о задержках с ответами, но и об отсутствии реальной помощи в блокировании средств за рубежом и получении данных, необходимых для международного расследования финансовых потоков. "Итальянская забастовка" – именно так охарактеризовал ситуацию руководитель САП, объяснив, что речь идет о формальной имитации деятельности без конкретного эффекта.

По его словам, материалы, которые поступают от Финмониторинга, часто не содержат информации, которую следователи могли бы реально использовать для международной правовой помощи или поиска активов. Особое беспокойство вызывает то, что, несмотря на многочисленные обращения, никаких средств за рубежом через механизмы Госфинмониторинга заблокировано не было.

"Начиная с ноября (2025 года. - Ред.), а сейчас май, фактически нет результата во взаимодействии между НАБУ и этой службой. Потому что не заблокированы никакие средства за рубежом с помощью их механизмов. Те обобщенные материалы, которые они нам направляют, – это просто материал, из которого следствие просто не может взять никакой полезной информации для того, чтобы использовать для своего международного сотрудничества. Поэтому здесь также нужно давить на них, чтобы они включались в работу и все же показывали результат, а не имитировали деятельность и взаимодействие с НАБУ", – отметил Клименко.

Что скрывает дело "Мидас"

Прошло уже четыре месяца после обнародования деталей операции "Мидас" – масштабного антикоррупционного расследования по хищениям в украинской энергетике. Именно тогда детективы НАБУ обнародовали аудиозаписи, которые указывали на существование сложной системы откатов, неформально названной "шлагбаумом".

По данным следствия, поставщикам государственной компании "Энергоатом" навязывали незаконные платежи, без которых они рисковали потерять контракты или столкнуться с блокировкой расчетов. Через эту схему, по предварительным оценкам, из Украины могли вывести более 100 миллионов долларов – сумму, соизмеримую с годовыми бюджетами таких городов, как Житомир или Черновцы.

Однако до сих пор остается непонятным, как именно эти средства были легализованы и почему государственный орган, который должен отслеживать подозрительные транзакции, не зафиксировал движение столь крупных сумм. Особенно учитывая то, что одним из ключевых фигурантов схемы называют Ивора Омсона – лицо, которое ранее уже упоминалось в деле "вышек Бойко".

Запросы без ответов

По данным журналистских расследований, только в 2025 году НАБУ направило в Госфинмониторинг 109 официальных запросов, однако ответы поступили только на 50 из них. В одном из случаев ответ пришлось ждать 319 дней. По отдельным эпизодам расследования "Мидас" запросы, по информации источников, вообще были проигнорированы.

Подобные трудности возникают не только в НАБУ, но и в Бюро экономической безопасности (БЭБ), где также жалуются на чрезмерные задержки и низкую практическую ценность полученных данных. По словам источников, банки передают информацию вовремя, однако дальше она "странным образом растворяется" уже внутри самого Финмониторинга.

Дополнительные вопросы вызывает деятельность действующего руководителя Госфинмониторинга Филиппа Пронина, который возглавил службу в конце 2024 года. До этого, когда ведомством с 2014 года руководил Игорь Черкасский, проблем с ним у НАБУ не возникало. Об этом косвенно свидетельствуют слова детектива НАБУ Александра Абакумова.

Несмотря на громкие скандалы и уголовные производства, Кабинет Министров оценил работу Пронина по итогам 2025 года как "положительную", а его первого заместителя Богдана Корольчука даже как "отличную". В то же время именно Корольчук, по сообщениям СМИ, стал объектом обысков НАБУ, во время которых были изъяты крупные суммы наличных, печати юридических лиц, документы ФЛП и электронные носители.

Сам Пронин также фигурирует в расследовании о возможном хищении более 200 миллионов гривен, выделенных Полтавской ОГА на строительство оборонных фортификаций в Донецкой области, когда он возглавлял регион. Следователи считают, что часть средств могли выводить через подконтрольные компании, фиктивные договоры и завышение стоимости работ.

"Вокруг света за 70 дней"

Отдельное внимание привлекают многочисленные заграничные командировки Пронина. По данным депутатов и журналистов, с начала года чиновник провел на рабочем месте всего десять дней, тогда как более 70 дней находился за границей – во Франции, Люксембурге, Швейцарии, Танзании, Мексике и других странах.

Примечательно, что эти поездки нередко совпадали по времени с важными парламентскими заседаниями или волнами общественного резонанса вокруг деятельности самого ведомства. Критики считают, что таким образом руководитель службы избегал неудобных вопросов и политического давления.

Антикоррупционные органы отмечают, что без эффективной работы финансового мониторинга невозможно полноценно раскрывать схемы отмывания средств, особенно если речь идет о международных переводах и активах за рубежом. Именно Финмон должен быть одним из ключевых инструментов для выявления подозрительных транзакций, оперативного реагирования и замораживания средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в течение первого квартала 2026 года председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин провел на рабочем месте только 27 дней. Тогда как остальное время – на больничных, в командировках и отпуске.

