Финмониторинг тормозит расследование "Мидас": НАБУ не получило ответ ни на один запрос

Несмотря на то, что после скандального расследования "Мидас" прошло 4 месяца и многие детали коррупционных схем в украинской энергетике стали известны, как именно деньги выводили из Украины, остается неизвестным. Раскрытию информации может препятствовать Финмониторинг, который систематически игнорирует запросы антикоррупционных органов.

Видео дня

Об этом сообщает ZN.ua. Отмечается, что Государственная служба финансового мониторинга Украины не ответила, как участникам схемы удалось отмыть более $100 млн – сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Житомира или Черновцов.

Это позволило бы прикрыть коррупционные механизмы вроде "шлагбаума" в будущем. В этом случае контрагентам "Энергоатома" навязывали "откаты", которые они были вынуждены платить, чтобы избежать блокировки платежей или сохранения статуса поставщика.

Кроме того, непонятно, как Государственная служба финансового мониторинга Украины не замечала, что такую сумму выводят за границу. Особенно учитывая то, что одну из главных ролей в отмывании средств играл фигурант дела "вышек Бойко" Ивор Омсон.

При этом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) систематически обращалось к Финмониторингу, но в 2025 году из 109 запросов ответ поступил только на 50, причем в одном случае это заняло 319 дней. А по расследованию "Мидас" – были проигнорированы все запросы.

Источники журналистов утверждают, что в Бюро экономической безопасности также испытывают проблемы с коммуникацией с Финмоном. Это приводит к тому, что время и силы, потраченные на запросы, существенно перевешивают качество полученного.

"Даже ходили у банкиров спрашивать, действительно ли у нас аж такие провалы в сборе информации, но нет — все есть, все передается, вот только странным образом растворяется за дверью Госфинмона", – говорится в сообщении.

Об эффективности работы Финмона свидетельствует и то, что после того, как службу возглавил Филипп Пронин, в 2025 году в НАБУ было передано 125 материалов на 7,4 млрд грн – это фактически столько же, как и за год до того (156 материалов на 7,6 млрд грн). Но если в 2024 году львиная доля отчетности приходилась на топ-чиновников, госслужащих и руководителей госпредприятий, то в 2025-м — на загадочную категорию "другие лица".

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины неожиданно положительно оценил работу руководства Государственной службы финансового мониторинга в 2025 году. Этому не помешало даже то, что Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук фигурируют в уголовном производстве по хищению более 200 млн грн, выделенных Полтавской ОГА на строительство оборонных фортификаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!