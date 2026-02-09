Мексика, Танзания и не только: всплыли интересные данные о командировках Пронина и пропусках им заседаний ВСК

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин снова не пришел на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Как выяснилось, сейчас он находится в командировке в Мексике, а ранее пропускал заседание из-за поездки в Танзанию и больничных.

Видео дня

Перед поездкой в Мексику Филипп Пронин находился в Танзании, в городе Аруша. Об этом сообщил нардеп Украины Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Там проходили заседания Рабочей и Региональной групп Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, участие в которых входило в программу командировки.

В то же время члены комиссии обратили внимание на программу мероприятий от 30 января, где было указано посещение заповедной зоны Нгоронгоро. Эта локация расположена примерно в 180 километрах от Аруши и фактически является туристическим объектом, известным сафари-маршрутами.

В ВСК отметили, что не имеют подтверждений, посещал ли Пронин заповедник в рамках служебной программы, ведь задать этот вопрос непосредственно чиновнику невозможно – он систематически не появляется на заседаниях комиссии. Ранее свое отсутствие он объяснял больничным, что, по предположению депутатов, могло быть связано с подготовкой к поездке в Танзанию, в частности необходимостью вакцинации против желтой лихорадки, которую по правилам делают минимум за 10 дней до визита.

Отдельное внимание члены ВСК обратили на командировку Пронина в Швейцарию с 30 сентября по 4 октября. В этот период исполнение обязанностей главы службы было возложено на заместителя Виталия Хилюка, хотя обычно эти полномочия переходят к первому заместителю Богдану Корольчуку. Дополнительных вопросов добавило и совпадение дат: 29 сентября, накануне поездки, Филипп Пронин отмечал день рождения.

Где в это время находился первый заместитель руководителя службы и почему ни один из руководителей не явился на заседание ВСК, в комиссии выяснить не смогли. Члены ВСК отметили, что все эти факты выглядят как показательные совпадения и требуют объяснений со стороны руководства Госфинмониторинга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кабинет министров Украины неожиданно положительно оценил работу руководства Государственной службы финансового мониторинга, несмотря на то, что ее глава Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук фигурируют в уголовном производстве по хищению более 200 млн грн, выделенных Полтавской ОГА на строительство оборонных фортификаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!