"Схема" Пронина: Госфинмониторинг мог незаконно оформлять отсрочки от мобилизации – СМИ

В Госфинмониторинге, возможно, незаконно оформляли отсрочки от мобилизации для военнообязанных сотрудников. По данным СМИ, в территориальные центры комплектования и социальной поддержки направлялись документы, которые могли подтверждать право на отсрочку без соответствующих законных оснований.

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В настоящее время часть таких отсрочек начали аннулировать, а в ведомстве готовят проверку состояния воинского учета. Об этом сообщает ZN .UA со ссылкой на собственные источники.

Более 70 случаев возможных нарушений

По информации издания, схема могла действовать в Госфинмониторинге как минимум с 2025 года. Учреждение подозревают в том, что оно создавало и направляло в ТЦК и СП фиктивные документы, подтверждающие право отдельных военнообязанных сотрудников на отсрочку от призыва.

При этом, как отмечает ZN.UA, необходимых законных оснований для предоставления таких отсрочек могло не быть.

Журналисты утверждают, что на данный момент известно о более чем 70 случаях возможных злоупотреблений и нарушений законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, а также соответствующего постановления Кабинета Министров Украины № 560.

Издание сообщило об обнаруженных фактах премьер-министру Украины и министру обороны Украины, призвав принять меры для устранения нарушений и привлечения виновных к ответственности.

При чем здесь Филипп Пронин

ZN.UA напоминает, что еще в декабре 2025 года сообщало о расследовании НАБУ в отношении главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина и возможных эпизодов, связанных с уклонением от мобилизации.

В частности, НАБУ включило информацию издания о возможной организации Прониным схемы уклонения от мобилизации в уголовное производство №52025000000000498 от 3 сентября 2025 года.

Данное производство касается возможного незаконного присвоения должностными лицами Полтавской областной военной администрации средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

По данным ZN.UA, схема, которую могли организовать в Госфинмониторинге, отличалась от механизма, о котором ранее сообщалось в связи с работой Пронина в Полтавской ОВА.

Незаконные отсрочки начали аннулировать

По информации источников издания в Минобороны, ТЦК и СП уже начали аннулировать незаконно оформленные отсрочки.

Также 31 августа 2026 года при координации Генерального штаба ВСУ должна состояться проверка состояния воинского учета в Госфинмониторинге.

Законодательство предусматривает, что ответственность за организацию мобилизационной подготовки и состояние мобилизационной готовности государственного органа возлагается на его руководителя.

Кроме того, статья 336 Уголовного кодекса Украины устанавливает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. По словам экспертов, эта норма может касаться и должностных лиц, если их действия способствовали уклонению работников от мобилизации.

В настоящее время приведенные факты должны быть проверены компетентными органами, после чего может быть установлено наличие состава правонарушений и ответственность конкретных должностных лиц.

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