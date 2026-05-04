Всего 27 дней за 3 месяца: почему главу Госфинмона Пронина было почти не встретить в его офисе в 2026 году

В течение первого квартала 2026 года председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин провел на рабочем месте только 27 дней. Тогда как остальное время – на больничных, в командировках и отпуске.

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на официальный ответ Госфинмона. Отмечается, что письмо подписал не сам Пронин, а его первый заместитель Богдан Корольчук.

Режим работы Пронина

Январь : больничный, затем командировка в Арушу в Танзанию (всего 7 рабочих дней – с 1 по 9 января).

: больничный, затем командировка в Арушу в Танзанию (всего 7 рабочих дней – с 1 по 9 января). Февраль : после возвращения из Танзании – больничный, затем командировка в Мехико в Мексику, а после короткого выхода на работу – отпуск (то есть на рабочем месте проведено 3 дня – с 18 по 20 февраля).

: после возвращения из Танзании – больничный, затем командировка в Мехико в Мексику, а после короткого выхода на работу – отпуск (то есть на рабочем месте проведено 3 дня – с 18 по 20 февраля). Март: отпуск продолжался еще и в начале месяца.

В целом ситуация за квартал

На рабочем месте – 27 дней.

– 27 дней. В командировках – 23 дня.

– 23 дня. На больничных – 17 дней.

– 17 дней. В отпуске – 10 дней.

Сколько он заработал

В Госфинмониторинге отказались предоставить информацию о командировочных расходах и копии отчетов о поездках своего руководителя в январе-марте. И отмечается, что за этот период он получил из госбюджета около 250 тыс. грн, из которых:

более 163 тыс. грн – заработная плата ;

; более 55 тыс. грн – выплаты по больничным ;

; более 31 тыс. грн – отпускные.

Что предшествовало

Активные путешествия главы регулятора происходят на фоне громкого расследования о хищении 200 млн грн на строительстве фортификаций в Донецкой области, фигурантом которого является не только Пронин, но и Корольчук.

По версии правоохранителей, в 2024-2025 годах, когда Пронин возглавлял Полтавскую областную военную администрацию, а Корольчук был его первым заместителем, они могли получить более 4 млн грн вознаграждения за помощь в заключении договоров по строительству укреплений на фронте. Строительство при этом финансировалось из государственного бюджета.

Также следствие проверяет возможные неправомерные выгоды для должностных лиц Государственной службы финансового мониторинга. По данным материалов суда, компания могла предоставлять им различные услуги, в частности обеспечивать личного водителя, в обмен на содействие в ведении хозяйственной деятельности.

В октябре 2025 года детективы провели обыски у чиновников и лиц, связанных с Госфинмониторингом – в частности с Прониным и Корольчуком. А конкретно у самого Богдана Корольчука изъяли материалы, печати субъектов хозяйствования (в том числе из оффшоров), оборудование для "конвертационного центра" и средства, которые не были задекларированы (278 тыс. долларов и 3,3 млн грн).

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро получило через суд доступ к банковской тайне по делу о возможных злоупотреблениях при строительстве фортификаций на Полтавщине и проверит счета компаний и связанных лиц, а также полное движение средств. Детективы будут анализировать зачисление и снятие денег, кредитные и депозитные договоры и операции с наличными, чтобы установить возможную легализацию незаконных доходов и роль экс-чиновников среди которых фигурирует бывший председатель ОВА Филипп Пронин, ныне председатель Госфинмониторинга.

