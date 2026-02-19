Между Парижем и Танзанией: глава Госфинмониторинга Пронин за год в должности провел более 70 дней за границей. Видео

Филипп Пронин, который с 31 декабря 2024-го возглавляет Государственную службу финансового мониторинга Украины, за чуть более чем год на должности 70 дней провел в заграничных командировках. Его поездки (а иногда больничные) подозрительно совпадали с резонансными расследованиями и заседаниями парламентских ВСК, так или иначе связанными с ГСФМ.

Видео дня

Об этом заявил проект BIHUS Info. В четверг, 19 февраля, журналисты опубликовали на своем YouTube-канале видео, раскрывая некоторые подробности работы Пронина.

Что выяснили расследователи

Пронин уже в первые месяцы в должности дважды посетил Францию и побывал в Люксембурге. В этот период он пропустил несколько заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады, куда его приглашали народные избранники.

Осенью чиновник посещал иностранные страны еще чаще. Тогда общество обсуждало возможные нарушения при строительстве фортификаций в Донецкой области (за них отвечала Полтавская ОГА, когда ее возглавлял Пронин).

21 октября 2025 года детективы провели обыски у руководства Госфинмониторинга, в частности у Богдана Корольчука, первого заместителя Пронина. Руководитель ГСФМ на тот момент находился в командировке в Париже.

Поездки в октябре странным образом затягивались: в начале месяца он поехал на однодневную встречу в Цюрих, но эта командировка в итоге заняла почти неделю. Из Цюриха глава финразведки Украины вернулся 5 октября. Через неделю поехал в следующую командировку: в Берн, оттуда – в Париж. Пронин вернулся домой уже в конце октября.

В ноябре прогремела громкая операция НАБУ и САП "Мидас" о масштабных хищениях в энергетической сфере. Журналисты отметили, что Госфинмониторинг должен был бы отслеживать финансовые транзакции, цепочки переводов и движение средств. Однако, как заявляют следователи, ответы на отдельные запросы поступали с задержкой в месяцы, иногда – не поступали вообще.

"Да, международное сотрудничество действительно важно. Но когда такие поездки совпадают с рассмотрением громкого коррупционного кейса, а вопросы по нему от следственной комиссии игнорируются неделями – это выглядит, мягко говоря, странно", – прокомментировал журналист Денис Бигус в своем Telegram-канале.

Речь идет о том, что в период этого скандала Пронин снова поехал в командировку и почти целый месяц пробыл в Танзании и Мексике.

"Всего в течение года глава финансовой разведки провел в зарубежных поездках более 70 дней, без учета отпусков и больничных", – подсчитали в медиа.

Как ранее писал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины неожиданно положительно оценил работу руководства Государственной службы финансового мониторинга несмотря на то, что ее глава Филипп Пронин и его заместитель Богдан Корольчук фигурируют в уголовном производстве по хищению более 200 млн грн, выделенных Полтавской ОГА на строительство оборонных фортификаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!