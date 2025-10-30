После антикоррупционного расследования глава Госфинмона "застрял" в Європі: чем вредят Украине командировки Пронина за границу

На фоне расследований о возможном хищении около 200 млн грн государственных средств в Полтавской областной военной администрации у экс-руководителя ОВА Филиппа Пронина, который сейчас возглавляет Госфинмониторинг, участились заграничные командировки. Народный депутат Ярослав Железняк предполагает, что это может быть связано с попыткой избежать контактов с антикоррупционными органами.

Об этом нардеп заявил в новом видео на своем YouTube-канале "Железный нардеп". Он отметил, что участие фигуранта антикоррупционных расследований может навредить международному имиджу Украины.

Вопрос командировок

Железняк отметил, что только за последнее время Пронин побывал в ряде командировок, в частности в Швейцарии и Париже, после чего снова обратился с просьбой о командировке в Швейцарию. Этот вопрос нардеп даже поднял во время часа вопросов к правительству 24 октября, попросив премьер-министра Юлию Свириденко больше не согласовывать зарубежные командировки чиновнику.

"Филипп Пронин уже очень долго находится в командировках, причем одна за другой: то Швейцария, то снова Швейцария, то Париж, то снова хочет в Швейцарию. Как-то не возвращается в Украину. Если можете, не подписывайте ему больше продление командировки. Его очень-очень ждут здесь наши антикоррупционные органы", – обратился Железняк к премьеру, впрочем она это никак не прокомментировала.

Возможные последствия

Впрочем командировки Пронина играют важную для Украины роль, отметил Железняк. Председатель Государственной службы финансового мониторинга участвует в мероприятиях FATF – межправительственного органа, целью которого является борьба с терроризмом, отмыванием нелегальных доходов и обходом санкций. Поэтому именно от Филиппа Пронина зависит место Украины в этой организации и ее позиция в целом по давлению на Россию.

"Вопрос достаточно риторический: имеют ли финансовые развитые страны мира возможность достаточно быстро заинтересоваться, кто же такой Филипп Пронин, в чем его обвиняют и почему он приехал на конференцию?" – задается вопросом Железняк.

Нардеп поставил под сомнение, что важные для давления на Россию страны будут с доверием относиться к требованиям "человека, который в Украине обвиняется в достаточно тяжелых преступлениях и еще и скрывается на этих конференциях от следствия". Поэтому это может существенно навредить Украине и ее международному имиджу.

Коррупция в Полтавской ОГА: как причастен Пронин

В феврале 2024 года Полтавская ОВА, которую тогда возглавлял Филипп Пронин, получила право на строительство фортификаций в Донецкой области. Тендеры проводились не в прозрачных условиях, в результате чего 16 контрактов на общую сумму более 370 млн грн достались компании "ЕНК Construction".

Эксперты сошлись во мнении, что построенные сооружения не соответствуют требованиям современной войны. Но, кроме того, стоимость работ неоднократно повышали, из-за чего общая сумма выросла на 70 млн грн.

Факт коррупции подтверждают записи разговоров между руководителем фирмы-посредника "Примум Актив" и заместителем директора Департамента строительства Полтавской ОГА Виталия Кулинича. В частности, они обсуждали создание фиктивных договоров, чтобы уклониться от уплаты 40 млн грн НДС. Таким образом, общая стоимость фиктивных товаров и услуг могла достигать не менее 200 млн грн.

Сам Пронин все обвинения в коррупции отвергает.

Также OBOZ.UA сообщал, что на строительстве фортификационных сооружений в Донецкой области, которое выполняла Полтавская ОВА, могли применять бесплатный труд. К этому заставляли рабочих частных и коммунальных предприятий, чтобы те могли получить "критический" статус для бронирования работников от мобилизации.

