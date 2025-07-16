'Усик постоянно жалуется': промоутер Дюбуа выдал нелепость об украинце

Британский промоутер Фрэнк Уоррен призвал своего подопечного Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) доминировать в поединке против Александра Усика (23-0, 14 КО). Глава компании Queensberry Promotions выразил полную уверенность в том, что ключ к победе над украинцем лежит в активности против него и ударам по корпусу.

Видео дня

Об этом Уоррен заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. По словам представителя Дюбуа, Усик очень сложно переносит удары по своему телу и постоянно жалуется судьям на них, а остановить его можно только заставляя отступать назад.

"Если ты хочешь победить Усика, ты должен давить на него. Нужно заставить его отступать, в таком случае он теряет 60-70% своих возможностей. Усик – очень умный боксер. Я посмотрел все его бои, много его поединков в любителях, и для меня звучит, как мантра – нужно бить его по корпусу. Каждый раз, когда он принимает удар по корпусу, он жалуется рефери. Постоянно", – сказал Уоррен.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!