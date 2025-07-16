"Усик постоянно жалуется": промоутер Дюбуа выдал нелепость об украинце
Британский промоутер Фрэнк Уоррен призвал своего подопечного Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) доминировать в поединке против Александра Усика (23-0, 14 КО). Глава компании Queensberry Promotions выразил полную уверенность в том, что ключ к победе над украинцем лежит в активности против него и ударам по корпусу.
Об этом Уоррен заявил в интервью YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions. По словам представителя Дюбуа, Усик очень сложно переносит удары по своему телу и постоянно жалуется судьям на них, а остановить его можно только заставляя отступать назад.
"Если ты хочешь победить Усика, ты должен давить на него. Нужно заставить его отступать, в таком случае он теряет 60-70% своих возможностей. Усик – очень умный боксер. Я посмотрел все его бои, много его поединков в любителях, и для меня звучит, как мантра – нужно бить его по корпусу. Каждый раз, когда он принимает удар по корпусу, он жалуется рефери. Постоянно", – сказал Уоррен.
ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой на ринге.
- Накануне боксеры встретились в Лондоне и провели дуэль взглядов. Во время нее британец отметился нервным поведением.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Дерек Чисора рассказал, чем его поразил Александр Усик перед реваншем с Даниелем Дюбуа. Сам 27-летний лондонец пригрозил украинцу нокаутом.
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