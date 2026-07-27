Работала в ФСБ: в Полтавской области задержали студентку, которая готовила отключение электроэнергии в регионе

Сотрудники СБУ задержали в Полтавской области агентку ФСБ, которая, по данным следствия, собирала информацию о критически важных энергообъектах региона. По версии правоохранителей, собранные ею данные россияне планировали использовать для подготовки удара по инфраструктуре, обеспечивающей электроснабжение Полтавы и прилегающих районов.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В ведомстве отметили, что подозреваемую задержали до передачи собранной информации российской стороне.

По информации СБУ, задержанной оказалась студентка одного из местных университетов. Согласно материалам дела, её завербовала ФСБ после того, как она искала "легкие" заработки в Telegram-каналах.

Следствие установило, что после вербовки девушка под видом обычных прогулок обходила город и прилегающие территории, фиксируя местоположение ключевых энергообъектов. По данным правоохранителей, именно по этим объектам российские войска планировали нанести удар.

Кроме того, подозреваемая передвигалась по региону на такси и фотографировала, а также снимала на видео подразделения ПВО.

Сотрудники СБУ задержали девушку. В ходе обысков правоохранители изъяли смартфоны и компьютерную технику, которые, по их данным, содержат доказательства сотрудничества с врагом.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). На момент публикации она находится под стражей без права освобождения под залог. Студентке грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили попытку теракта на одном из блокпостов в Чернигове. Завербованная Россией агентка пыталась подсунуть военным самодельное взрывное устройство.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области еще одного предателя, который пошел на сотрудничество с ФСБ и готовил удары по объектам западного региона Украины. Он фиксировал на телефон и передавал врагу координаты оборонных заводов и логистических центров украинских военных.

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