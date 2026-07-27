Как продлить время работы батареи на Android: нужно отключить одну функцию

Автономность смартфона на Android со временем ухудшается, и дело не только в естественном износе аккумулятора. Немалую роль играют установленные приложения: например, все, что отслеживает геопозицию устройства, заметно сокращает время между зарядками гаджета.

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Как пишет издание Make Us Of, эта активность незаметна для пользователя, но она способна существенно разряжать батарею. При этом отключение этой "прожорливой" функции происходит просто и занимает считанные минуты. Это может добавить устройству пару дополнительных часов работы.

Как геолокация на Android разряжает аккумулятор

Службы геолокации расходуют заряд гораздо быстрее, чем кажется. Это объясняется тем, как система работает изнутри: Android использует несколько уровней определения координат. Больше всего энергии потребляет аппаратный модуль GPS. Менее энергоемкими являются сканирование сетей Wi-Fi для триангуляции и отслеживание через вышки сотовой связи. Телефон комбинирует эти методы в зависимости от того, какая точность требуется конкретному приложению.

Основная проблема заключается в масштабе. Когда десятки приложений независимо друг от друга запрашивают геоданные, эти запросы накапливаются. Конечно, потребление ресурса различается в зависимости от необходимой точности и частоты обращений, но суммарный эффект в течение дня оказывается существенным.

Google пытается ограничить этот процесс, разрешая фоновый доступ далеко не всем приложениям и ограничивая количество запросов в час. Впрочем, это не мешает виджетам с прогнозом погоды, службам доставки или навигаторам регулярно обращаться к этим сервисам. Обнаружить это сложно, ведь в стандартной статистике расхода заряда батареи фоновый поиск спутников "растворяется" в общих системных процессах.

Простой способ определить приложения с фоновым доступом

Полностью отказываться от служб геолокации нецелесообразно, ведь от них зависят многие важные функции, в том числе поиск утерянного устройства. Однако ограничить чрезмерный аппетит приложений вполне реально, и это занимает буквально пару минут.

В меню "Настройки" > "Местоположение" > "Разрешения приложений" находится список программ, сгруппированный по уровням доступа. Наибольшее внимание стоит уделить разделу "Разрешено всегда" – сюда попадают приложения, которые запрашивают геопозицию в любой момент. С помощью трех точек в верхней части экрана можно также включить отображение системных процессов.

Стоит просмотреть этот список и оставить постоянный доступ только тем сервисам, где это действительно критично. Для большинства же программ – навигации, погоды, социальных сетей или фирменных сервисов – достаточно установить параметр "Разрешать только во время использования".В таком случае они будут запрашивать координаты только тогда, когда открыты на экране. А это сразу же освободит немало ресурсов аккумулятора.

Дополнительные настройки для экономии заряда

Ограничением фонового определения геолокации можно не ограничиваться, ведь в меню разрешений есть и другие возможности для экономии. В списке приложений с доступом "Только во время использования" нередко оказываются магазины, игры или браузеры. Если их функционал не зависит от карты, для них лучше выбрать вариант "Запретить".

Для тех приложений, которым геолокация всё же нужна, целесообразно отключить переключатель "Точное местоположение". Высокая точность требует дополнительной энергии, хотя большинству программ достаточно и приблизительных координат. Исключением являются разве что такси и полноценные навигаторы. Для дополнительной конфиденциальности и экономии можно также отключить сохранение хронологии перемещений в разделе "Настройки" > "Местоположение" > "Службы геолокации" > "Хронология".

В заключение можно перевести служебный режим геолокации в формат "Только устройство". Это заставит телефон отказаться от постоянного сканирования сетей Wi-Fi и базовых станций, полагаясь исключительно на модуль GPS. Это может немного снизить скорость определения координат в помещениях, но положительно скажется на общей автономности смартфона.

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