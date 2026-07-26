Видимое невидимое – Подолье: OBOZ.UA рассказывает об уникальной росписи в Самчиках, традициях и загадочном Меджибоже. Видео

Команда OBOZ.UA продолжила путешествие по Хмельницкой области во второй серии проекта "Видимое невидимое". На этот раз в рамках проекта зрителям раскрыли историю самчиковской росписи и пообщались с людьми, которые занимаются ее возрождением.

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Также побывали в Меджибоже, известном далеко за пределами Украины как духовный центр хасидизма. Вторая часть путешествия опубликована на YouTube-канале OBOZ LIFE.

В выпуске автор проекта Леся Гасич пообщалась с соавтором учебно-методического пособия "Самчиковская роспись" Виктором Раковским и заместителем директора по научной работе Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" Игорем Западенко.

После знакомства с усадьбой Хоецких-Чечелей команда отправилась открывать для себя ещё одну особенность Самчиков — местную декоративную роспись, которая сегодня переживает новую жизнь.

Современное возрождение росписи началось несколько лет назад, когда художники решили превратить само село в своеобразную художественную галерею.

"В 2018 году мы выиграли грант и начали расписывать Самчики. Люди соглашались предоставить свои дома и заборы, а мы заключали договоры о том, что в течение десяти лет эти рисунки не будут изменяться", — рассказал Раковский.

К проекту присоединились художники из разных регионов Украины. Каждую композицию создавали отдельно для конкретного дома, вкладывая в нее собственный смысл и символику.

"Каждая роспись имеет свою историю. Не существует двух одинаковых композиций — всё зависит от дома, двора, пожеланий хозяев и замысла художника", — пояснил он.

После Самчиков команда отправилась в Меджибож – один из древнейших городов Подолья, известный не только своей крепостью, но и особым значением для еврейского мира.

Как рассказал Игорь Западенко, именно здесь жил и был похоронен основатель хасидизма Баал Шем Тов, поэтому этот городок уже много лет остается местом паломничества.

"Для хасидов это один из важнейших духовных центров. Каждый стремится хотя бы раз в жизни приехать к могиле Баал Шем Това и помолиться", — отметил историк.

В выпуске также объясняют, почему именно в Меджибоже зародилось мощное духовное движение, показывают старинные синагоги, еврейский некрополь с многовековыми мацевами и рассказывают о символике, высеченной на надгробиях.

Отдельный блок посвящен местным легендам. В проекте выяснили, действительно ли под Меджибожем существовала сеть подземных ходов, а также опросили историков о популярной легенде относительно возможного приезда американской певицы Мадонны и актёра Эштона Катчера, которых связывают с изучением Каббалы.

В заключение автор проекта Леся Гасич подчеркивает, что даже небольшие украинские села и городки скрывают истории мирового масштаба.

"Мы хотели показать, что Украина интересна не только своими крупными городами. В каждом регионе, в каждом селе есть люди, традиции и достопримечательности, о которых стоит знать всему миру", — подытожила она.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич отправилась в село Витачев в Киевской области, чтобы воссоздать традиции празднования Ивана Купала и показать, какое значение этот праздник имел для украинцев.

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