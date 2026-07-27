С 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде прошел XXIII чемпионат мира по футболу. Турнир стал крупнейшим в истории мировых первенств: впервые в финальной стадии приняли участие 48 национальных сборных. После расширения чемпионат мира приобрел совершенно иной масштаб. За 39 игровых дней было проведено 104 матча – на 40 больше, чем на предыдущем мундиале в Катаре.

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Финальный матч состоялся 19 июля на стадионе MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла действующего чемпиона мира – Аргентину. Единственный мяч на 112-й минуте забил Ферран Торрес, который был признан лучшим игроком финала. Испанцы завоевали второй титул чемпионов мира в своей истории после победы на турнире 2010 года в ЮАР.

Бронзовые медали достались сборной Англии, которая в матче за третье место в результативном поединке победила Францию со счетом 6:4. Французы завершили турнир на четвертой позиции.

Турнир установил сразу несколько исторических достижений. Чемпионат проходил сразу на территории трех государств – США, Канады и Мексики. При этом Мексика стала первой страной, принявшей матчи чемпионатов мира в третий раз после турниров 1970 и 1986 годов.

Новый формат значительно повысил интригу группового этапа. Из 12 квартетов в плей-офф выходили по две лучшие команды, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места. В результате впервые в истории стадия на выбывание начиналась с 1/16 финала, что позволило большему числу команд сохранить шансы на борьбу за титул.

Главной сенсацией турнира стало успешное выступление сразу нескольких сборных, которые ранее не считались фаворитами мировых первенств. Особенно ярко проявили себя Норвегия, дошедшая до четвертьфинала, Кабо-Верде, впервые в своей истории пробившийся в плей-офф и оказавший серьезное сопротивление Испании на групповом этапе и Аргентине уже в 1/16 финала, а также Египет, сумевший выйти в число 16 сильнейших команд планеты. Продолжила подтверждать высокий уровень и сборная Марокко, которая второй чемпионат мира подряд стала одним из открытий турнира.

Испания на протяжении всего чемпионата выглядела одной из самых организованных команд. Подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли все матчи плей-офф, поочередно выбив Португалию, Бельгию, Францию и в финале Аргентину, и при этом пропустив за весь турнир всего 1 (!) мяч. Победа принесла испанцам второй титул чемпионов мира спустя 16 лет после триумфа в ЮАР.

Одной из главных сюжетных линий турнира стало противостояние поколений. Для Лионеля Месси чемпионат мира стал шестым в карьере – рекордным достижением в истории мировых первенств. Аргентинец вновь вывел свою сборную в финал, став одним из лучших игроков турнира. Для Криштиану Роналду, которому исполнился 41 год, мундиаль стал последним в карьере. Таким образом, чемпионат мира 2026 года фактически подвел черту под эпохой двух величайших футболистов XXI века.

Индивидуальные награды

"Золотой мяч" – Родри (Испания), "Серебряный мяч" – Лионель Месси (Аргентина), "Бронзовый мяч" – Ламин Ямаль (Испания).

"Золотая бутса" – Килиан Мбаппе (Франция, 10 голов);

"Золотая перчатка" – Унаи Симон (Испания);

Лучший молодой игрок – Пау Кубарси (Испания);

Приз Fair Play – сборная Испании.