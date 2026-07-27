В Украину ворвется холодный атмосферный фронт: синоптик рассказала, чего ожидать
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К Украине приближается прохладный атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы и заметное понижение температуры. Уже в ближайшую ночь осадки охватят большинство регионов, а днем сместятся на Левобережье.
Прогнозом погоды на вторник, 27 июля, поделилась синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что настоящую жару стоит ожидать в начале августа.
Подробнее о погоде на 28 июля
По словам Диденко, 28 июля территорию Украины пересечет холодный атмосферный фронт, который уже приближается к западным областям. Ночью и утром грозовые дожди охватят западные, северные, центральные и часть южных регионов, тогда как на востоке существенных осадков не прогнозируется.
В течение дня зона дождей постепенно сместится на Левобережье. Кроме того, добавила метеоролог, прохладную погоду будет сопровождать сильный северо-западный ветер, который местами может быть порывистым.
"Температура воздуха за холодным фронтом будет невысокой: днем +20 – +24 градуса, на юге и юго-востоке +25 – 28 градусов", – говорится в сообщении.
В столице в ночь на 28 июля и утром ожидаются дожди с грозами. В то же время уже днем осадки прекратятся, и погода станет преимущественно сухой. После кратковременной жары температура воздуха в Киеве снизится до около +22 градусов.
По прогнозу синоптика, новая волна жаркой погоды вернется в Украину уже в начале августа.
Напомним, 19 июля Ивано-Франковскую область накрыла сильная непогода. В области выпал крупный град, а мощные ливни охватили ряд городов.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом мощная волна жары охватила весь юг Европы, что привело к первым летальным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры.
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