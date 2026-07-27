Мир уже готовится к жизни после путина. Уже несколько недель подряд как в мировых, так и в украинских СМИ появляются заголовки вроде: "Состоялась тайная встреча представителей Германии и России, посвященная окончанию войны" или "Китай тайно готовится к уходу путина".

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С одной стороны, это почти анекдотические заголовки. Ведь как те или иные события могут быть тайными, если о них обсуждает весь мир? С другой – за этими "сенсациями" скрывается важное: определенные ожидания дипломатов, экспертов, журналистов и чиновников разных стран.

Словосочетания "тайные встречи" или "секретная подготовка" в данном случае следует понимать как неофициальные контакты или как позицию, которую стороны не спешат афишировать. Конечно, после такой "расшифровки" материал звучит уже не так интригующе, но своей актуальности не теряет. Так о чем же на самом деле идет речь, скажем, в случае с Китаем?

Пекин постепенно налаживает контакты с представителями российского правящего класса, крупными и региональными элитами без санкции кремля. Время от времени российские спецслужбы наталкиваются на китайских шпионов и фиксируют случаи вербовки чиновников. Однако Москва предпочитает закрывать на это глаза, чтобы не ухудшать отношения с Пекином.

The Wall Street Journal совершенно справедливо напоминает, что за время полномасштабной войны Россия фактически превратилась в сырьевой придаток Китая, поставляя ему преимущественно нефть – причем с большими скидками, – а также другие природные ресурсы. Когда товарищ Си впервые встретился с путиным в 2013 году, на долю Китая приходилось около 10% совокупного торгового оборота России. С тех пор эта цифра выросла почти в четыре раза, тогда как доля России во внешней торговле Китая до сих пор не превышает 4%.

Но что делают китайские шпионы на улицах российских городов, если вся так называемая "Российская Федерация" и без того всё сильнее попадает в орбиту Пекина? Ответ прост: Китай видит, что Москва проигрывает войну, и заранее готовится к возможному распаду "федерации". Пекину нужны свои люди в каждом региональном центре, в каждой отрасли экономики. Сам же хозяин Кремля для Китая уже превращается в хромающую утку.

Такой же хромающей, да еще и токсичной уткой путин становится и для других мировых лидеров. А также – для российских элит, кланов и так называемой "либеральной оппозиции" (в основном эмиграции). На Западе всё активнее обсуждают не только завершение войны, но и то, что будет после путина.

Будет ли раздробленная Россия представлять опасность для мира? Что делать с региональными элитами, которые потенциально могут превратить свои "субъекты федерации" в независимые государства? Смогут ли они контролировать ядерное оружие, если оно окажется на их территории? Какой должна быть модель власти после путина?

Именно эти вопросы все чаще становятся мейнстримом мирового информационного пространства. Эти разговоры – на пользу Украине. Ведь это означает, что путин теряет остатки геополитического влияния. На него больше не делают ставку. В будущее его режима больше не инвестируют. Это именно тот случай, когда пророчества начинают сбываться. По большому счету, такое отношение к путину в Пекине, Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне и других столицах – еще одна дипломатическая победа Украины.

Единственное, о чем не стоит забывать: ожидание краха путинского режима – это еще не сам крах. Если Пекин готовится к возможному распаду России, это не означает, что китайское руководство ожидает падения "недоимперии" уже завтра. Китай традиционно мыслит категориями лет, а то и десятилетий.

Конечно, у гнилой конструкции под названием "российская федерация" нет шансов просуществовать десятилетие. Но какое-то время она ещё может продержаться, сам процесс распада также может растянуться на несколько лет. За этот период "недоимперия" обречена пережить немало политических, экономических и социальных катаклизмов. Однако даже в таких условиях она будет вести себя как опасный раненый хищник. Но в конце концов погибнет, потому что диагноз – летальный.

Мы каждый день, каждый час, каждую минуту приближаем момент истины – приближаем нашу Победу. Это видит весь мир. Поэтому держим строй. Слава Украине!