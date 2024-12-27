УЕФА подал жалобу на реванш Усик – Фьюри: что происходит

Видео второго боя между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) недоступно для просмотра на видеохостинге YouTube по состоянию на утром 27 декабря. Оно было загружено на канал председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который является организатором боксерских шоу.

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Об этом говорится на странице видео реванша Усика и Фьюри. При этом наиболее абсурдно, что ролик заблокирован по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве. Каким образом организация имеет отношение к грандиозному боксерскому шоу, не уточняется.

В то же время появилась перезалитая версия видео повторного поединка Александра и Тайсона.

Напомним, что й Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века.

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