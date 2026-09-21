Украинцам может быть невыгодно покупать "года пенсии": что нужно знать и сколько это стоит

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут его докупить, однако в некоторых случаях такие расходы могут оказаться невыгодными — особенно если не хватает нескольких лет. В 2026 году месяц стажа за текущий период стоит не менее 1 902,34 грн, а за прошлый — 3 804,68 грн, то есть один год может обойтись в 45,7 тыс. грн.

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Об этом пишет профильное издание "На пенсии". Вместо единовременной выплаты значительной суммы иногда может быть целесообразнее продолжать официально работать и накапливать стаж или дождаться возраста, когда требования к его продолжительности будут ниже.

Сколько стажа нужно для пенсии в 2026 году

Право на пенсию по возрасту в Украине зависит не только от достижения определенного возраста, но и от количества накопленного страхового стажа. Для людей, достигающих соответствующего возраста именно в 2026 году, действуют следующие требования:

в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

Эти требования подтверждает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). При этом необходимая продолжительность стажа определяется в соответствии с законодательством, действующим на дату достижения человеком соответствующего пенсионного возраста.

Таким образом, если в 60 лет человек не накопил необходимых 33 лет, это еще не означает окончательную утрату права на пенсию. Он может продолжать накапливать стаж или, при соблюдении установленных законом требований, претендовать на назначение пенсии позже.

Сколько стоит один месяц стажа

Стоимость добровольного страхового взноса напрямую зависит от минимальной зарплаты. С 1 января 2026 года она составляет 8 647 грн, а минимальный страховой взнос — 1 902,34 грн в месяц, то есть 22% от минимальной зарплаты. Именно такая минимальная сумма необходима, чтобы по соответствующему механизму зачесть полный месяц страхового стажа.

Соответственно, если человек уплачивает добровольные взносы за текущий период, год стажа по минимальной ставке обойдется в 22 828,08 грн. Например, если человек временно не работает и хочет, чтобы в этот период продолжал накапливаться страховой стаж, он может уплачивать добровольные пенсионные взносы. ПФУ отмечает, что по упрощенному механизму это могут делать непенсионеры, причем не имеет значения, работает ли человек в данный момент или нет.

За прошедшие годы придется платить вдвое больше

Совершенно иная ситуация возникает, когда пенсионный возраст уже приближается или наступил, а человек обнаруживает, что ему не хватает стажа за предыдущие периоды. Законодательство предусматривает возможность единовременной уплаты ЕСВ за определенные прошлые периоды, когда человек не подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию.

Однако минимальный взнос в таком случае умножается на коэффициент 2. По показателям 2026 года это означает, что минимальная стоимость одного месяца прошлого стажа составляет 3 804,68 грн. Соответственно :

6 месяцев будут стоить не менее 22 828,08 грн;

будут стоить не менее 22 828,08 грн; 1 год — 45 656,16 грн;

— 45 656,16 грн; 2 года – 91 312,32 грн;

– 91 312,32 грн; 3 года – 136 968,48 грн;

– 136 968,48 грн; 5 лет — уже 228 280,80 грн.

Кому докупать стаж может быть невыгодно

Наиболее спорной такая покупка становится для людей, которым не хватает сразу нескольких лет. Например, за три года прошлого стажа по минимальной ставке в 2026 году придется заплатить почти 137 тыс. грн, а за пять – более 228 тыс. грн.

При этом уплата большой суммы не означает, что пенсия автоматически будет высокой. Ее размер зависит не только от количества лет страхового стажа, но и от заработка, с которого уплачивались страховые взносы, а также от других параметров расчета.

Поэтому особенно тщательно просчитывать целесообразность такого решения стоит людям, которым не хватает трех, четырёх, пяти и более лет, а их прогнозируемая пенсия будет невысокой. В таких обстоятельствах возврат денег, потраченных на прошлый стаж, только за счет полученной ранее пенсии может растянуться на годы.

Например, если человек потратит почти 137 тыс. грн на три года прошлого стажа, нужно отдельно посчитать, сколько пенсионных выплат он получит благодаря более раннему оформлению пенсии. Если разница невелика, однократно вкладывать такую сумму может быть экономически нецелесообразно.

Альтернативой может стать официальное трудоустройство и дальнейшее накопление стажа. Еще один вариант — дождаться следующего возрастного порога, если человек соответствует требованиям для назначения пенсии в 63 или 65 лет.

Когда покупка стажа может иметь больше смысла

Другая ситуация — если до необходимого срока не хватает всего нескольких месяцев или одного-двух лет. Например, два года прошлого стажа в 2026 году по минимальной ставке стоят примерно 91,3 тыс. грн. Если без этих двух лет человек не сможет оформить пенсию в 60 лет и будет вынужден ждать, вопрос целесообразности можно оценить путем сравнения стоимости стажа с суммой пенсии, которую он потенциально получит за этот период.

Важное значение имеет и прогнозируемый размер пенсии. Чем больше будет выплата, тем быстрее потенциально может окупиться сумма, потраченная на приобретение недостающего стажа. Однако универсального правила вроде "докупать до двух лет всегда выгодно, а больше — нет" не существует. Расчет необходимо производить индивидуально с учетом возраста, фактического стажа, заработка и прогнозируемой пенсии.

Как вносить добровольные взносы

В настоящее время ПФУ позволяет заключить договор о добровольном участии дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. После поступления средств информация об оплате автоматически попадает в систему персонифицированного учета.

Проверить зачисление взносов и полученный страховой стаж можно в личном кабинете ПФУ, в частности, сформировав электронную справку ОК-5. Для единовременной уплаты ЕСВ за предыдущие периоды действует отдельный порядок: закон предусматривает заключение соответствующего договора, а минимальная сумма за каждый приобретенный месяц определяется исходя из минимального страхового взноса на дату заключения договора, умноженного на два.

Перед оплатой лучше всё посчитать

Главная ошибка — ориентироваться только на количество недостающих лет. Человеку нужно выяснить точную продолжительность своего страхового стажа, определить, в каком возрасте он сможет оформить пенсию без дополнительной оплаты, а также узнать ориентировочный размер будущей выплаты.

Особенно это важно для тех, кому предлагают фактически заплатить более 100–200 тыс. грн за несколько прошедших лет. В такой ситуации стоит сравнить как минимум два сценария: сколько будет стоить покупка стажа сейчас и сколько денег человек получит благодаря возможности раньше оформить пенсию.

То есть сама возможность выкупить стаж не означает, что ею обязательно стоит воспользоваться. Для одного человека несколько десятков тысяч гривен могут позволить начать получать пенсию на несколько лет раньше, а для другого расходы в размере более 100 тыс. грн могут оказаться слишком большими по сравнению с ожидаемой выплатой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, имеющие 15 лет страхового стажа и получавшие официальную зарплату на уровне минимальной, имеют право на пенсионные выплаты. Но оформить пенсию они смогут только по достижении 65 лет, а выплачивать им будут не более прожиточного минимума — около 2,6 тыс. грн.

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