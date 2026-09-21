"Войну нужно прекратить": Трамп заявил, что Россия утратила контроль над переработкой дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп опубликовал новое заявление о войне в Украине, назвав ее позором. Политик подчеркнул, что в результате ударов Сил обороны Россия утратила контроль над частью своих мощностей по производству дизельного топлива.

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Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social. Глава Белого дома также призвал прекратить войну, ведь из-за нее ежемесячно гибнут тысячи людей.

Трамп рассказал о последствиях ударов по НПЗ РФ

"К сожалению, из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над своей отраслью производства дизельного топлива", – говорится в посте Трампа.

Американский лидер отметил, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих предприятий, производящих дизельное топливо, подверглась ударам и в настоящее время, по крайней мере, временно не работает.

Вместе с тем Трамп в очередной раз подчеркнул, что войну, уносящую жизни тысяч людей, нужно заканчивать.

"Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек, преимущественно военных. Какой позор!" – написал президент США.

Напомним, ранее в администрации Дональда Трампа прямо связали часть проблем с подорожанием дизельного топлива в США с ситуацией вокруг войны России против Украины. Министр энергетики Крис Райт заявил, что одним из ключевых факторов стали украинские удары по российским НПЗ.

Как писал OBOZ.UA, в одном из выступлений Трамп заявил, что российско-украинская война – самая тяжелая из всех, которые он пытается завершить. Однако и эта война, по его словам, закончится в ближайшее время.

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