Зеленский встретится с Трампом в США: дата и первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом 22 сентября в США. Украинский лидер уже отправился в Соединенные Штаты, где в эти дни начинается очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

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OBOZ.UA собрал актуальную информацию по этому вопросу. Переговоры лидеров двух государств ожидаются в Нью-Йорке.

О чем будут говорить президенты

Во время встречи президенты сосредоточатся на дипломатическом треке и шагах по деэскалации. В частности , стороны планируют обсудить вопросы энергетической безопасности, возобновления продовольственного экспорта и усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, в повестку дня войдут вопросы поставок систем противовоздушной обороны и формирования зимнего пакета оборонной помощи для Украины.

Также не исключается, что перед переговорами с Трампом Зеленский проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский ранее провел телефонный разговор с Трампом

20 сентября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его итогам президенты договорились о встрече в Нью-Йорке. Среди прочего они обсудили дипломатический трек, меры по деэскалации и вопросы безопасности.

Зеленский отметил, что мирный трек остается приоритетом, а среди важных направлений назвал энергетическую и продовольственную безопасность, а также защиту жизни людей. Также украинский президент поблагодарил Трампа за недавний визит в Киев его специальных представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность американскому лидеру за подписание закона Линдси Грэм о санкциях. В то же время в ходе беседы президенты затронули и вопрос об ударах по российским НПЗ.

Напомним, Украина и США заранее работали над подготовкой встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Стороны также обсуждали содержание предстоящих переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября в Нью-Йорке начнутся ежегодные общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В течение нескольких дней главы государств и правительств будут выступать с заявлениями по главным международным проблемам.