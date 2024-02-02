У Тайсона проблемы? Экс-чемпион раскрыл детали подготовки Фьюри к бою с Усиком и предсказал поражение британца

Тренировочный лагерь Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) вызывает опасения у британских экспертов бокса, которые сомневаются в способностях Цыганского короля победить Александра Усика (21-0, 14 КО). Подготовка уроженца Манчестера проходит очень тяжело, а по слухам, в одном из спаррингов он побывал в нокдауне.

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Об этом пишет Mirror Fighting со ссылкой на бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Джонни Нельсона. Он поделился своими данными о ходе подготовки Фьюри к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, выразив уверенность в том, что Тайсону будет сложно противостоять украинцу.

"Если все, что мне известно о лагере Тайсона Фьюри, верно, то дела идут не очень хорошо. Я всегда говорил, что Тайсон победит Усика, но версия Тайсона, которая дралась с Нганну, не победит Усика. То, что я слышу о том, как Тайсон проводит нынешний тренировочный лагерь, говорит о том, что он не победит Усика. Этот Тайсон Фьюри на удивление тихий, это означает, что он либо полностью сосредоточен и изолирован, либо это плохой знак", – отметил Нельсон.

За 2,5 недели до поединка был опубликован эпичный проморолик шоу под названием Ring of Fire. До этого в сети появилось видео встречи боксеров, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, а после нее соперники пожали друг другу руки. Также Фьюри назвал одну причину, по которой уважает нашего чемпиона.

Кроме того, сам Усик предположил, что произойдет после 12-го раунда боя. Также он рассказал, в чем уже победил своего оппонента. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема. В то же время стали известны гонорары боксеров.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Бывший чемпион мира россиянин Александр Поветкин заявил, что будет болеть за Усика, назвав украинца "русским человеком". Это высказывание вызвало гнев у болельщиков из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

Дебютант бокса Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) поделился своими ожиданиями от грандиозного вечера бокса. А спарринг-партнер Усика рассказал о произошедшем в лагере украинца.

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