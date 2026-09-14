Реакция на операцию "Карфаген": в НАБУ и САП прокомментировали "подозрение в связи с Telegram" в отношении Кривоноса

В НАБУ и САП прокомментировали информацию о якобы предъявленном подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу и другому лицу, которого связывают с руководством САП. Кривонос заявил, что лично не видел документов о подозрении и что ему его официально не вручали.

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Руководитель САП Александр Клименко также отметил, что не получал соответствующего документа, а опубликованную информацию пока сложно комментировать. Обэтом они заявили на брифинге.

Кривонос заявил, что подозрение ему не вручали

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что лично не видел предварительных документов о предъявлении ему подозрения.

"Непосредственно, лично я не видел предварительных документов о предъявлении подозрения. Никто его не вручал, никто его не привозил в УТАСА", – заявил Кривонос.

По его словам, в НАБУ будут анализировать опубликованную информацию и материалы уголовных дел. После этого, отметил Кривонос, будет выстраиваться стратегия защиты в соответствии с полученными материалами.

В САП также не получали уведомления о подозрении

Руководитель САП Александр Клименко заявил, что ему сложно комментировать эту информацию, поскольку соответствующего документа он не получал.

"Если этот человек, эта следовательница, пусть скажет, кто это, и получит подозрение, за что. Поэтому трудно комментировать, я не знаю, если я получу какой-то текст или информацию, то прокомментирую дополнительно", – сказал Клименко.

В то же время Кривонос заявил, что уже отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко был исполнителем атаки на НАБУ и САП год назад.

Клименко также обратил внимание, что из опубликованных Кравченко материалов видно участие в этих действиях Службы безопасности Украины.

В НАБУ и САП прокомментировали вопрос об экстрадиции Кравченко

Во время брифинга также был задан вопрос о возможной экстрадиции Руслана Кравченко.

В ответ в НАБУ и САП заявили: "Мы заранее не анонсируем".

Что происходит вокруг Кравченко

Ранее, 14 сентября, Руслан Кравченко заявил, что вручил уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. Речь идет о подозрении в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в отношении "лица, близкого к руководителю САП", – за оказание влияния на судей ВАКС, предложении им неправомерной выгоды и содействии в уклонении от мобилизации.

В НАБУ заявили, что Семену Кривоносу официально не вручали никаких подозрений. В бюро и САП заявления генпрокурора Руслана Кравченко расценивают как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Кравченко есть только один путь – увольнение с должности, и призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать его отставку.

Стоит отметить, что фактическое бегство чиновника такого уровня на фоне скандала с крышеванием колл-центров на уровне ОГПУ вызвало взрывной эффект и явно ударит по имиджу Украины в глазах партнеров. OBOZ.UA рассказывал все, что известно о выезде Кравченко, которого уже сравнивают с громким бегством из страны его коллеги, генпрокурора времен Виктора Януковича – Виктора Пшонки.

Напомним, 7 сентября Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Он назвал это решение политическим и заявил, что принял его осознанно.

Как писал OBOZ.UA, в рамках операции "Карфаген" в Офисе генерального прокурора отстранили семерых сотрудников. Сам Кравченко заявлял, что не планирует самостоятельно покидать пост, однако готов уйти в отставку, если об этом попросит президент или Верховная Рада.

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