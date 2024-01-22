В СМИ появились слухи о нокдауне Фьюри во время спарринга перед боем с Усиком

Австралийский боксер Джей Опетая (24-0, 19 КО) покинул тренировочный лагерь Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), которому помогал готовиться к поединку против Александра Усика (21-0, 14 КО). 28-летний уроженец Сиднея успел провести пяти раундов спарринга с Цыганским королем, как называют британца.

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Об этом информирует портал talkSport. Опетая считался идеальным партнером для Тайсона на время тренировочного лагеря, но он быстро покинул Саудовскую Аравию и вернулся на родину. Это произошло из-за отсутствия спаррингов с бойцами, которые боксируют в левосторонней стойке.

При этом, по данным источника, некоторые эксперты утверждают, что Опетая отправил Фьюри в нокдаун, что и является реальной причиной отъезда австралийца.

"Джей Опетая недавно вернулся из Саудовской Аравии, где он спарринговал и тренировался с Тайсоном Фьюри. Это были фантастические, конкурентные раунды и невероятный опыт для Джея. Однако любые разговоры о том, что кого-то из боксеров уронили на канвас, не соответствуют действительности", – прокомментировал промоутер боксера.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения. А букмекеры перестали считать Тайсона фаворитом противостояния.

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