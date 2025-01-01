'Об этом знает весь мир': Гвоздик оценил результат реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) назвал убедительной победу Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). 37-летний уроженец Харькова отметил, что второй поединок боксеров получился более равным, чем первый, но завершился справедливым результатом.

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Такое мнение Гвоздик выразил в интервью порталу sport-express.ua. Наш соотечественник поставил триумф Усика в противостоянии с ФЬюри на первое место в списке главных спортивных побед Украины в 2024 году, а также добавил, что Александр доказал свой высокий класс.

"На первом месте для меня однозначно это победа Усика над Фьюри. Об этом знает весь мир, потому трудно перебить это достижение. Если в первом бою были сюрпризы как с одной, так и с другой стороны, то в реванше все было ожидаемо. Саша просто выполнил свою работу и одержал уверенную победу. Реванш был более ровный, напряженный, но Усик победил без вопросов", – сказал Гвоздик.

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя. Также появилась реакция на результат поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

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