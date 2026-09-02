Крылья, корсет и кристаллы: "Мисс Украина" показала "ангельский" национальный костюм для международного конкурса красоты. Фото

Обладательница титула "Мисс Украина 2025" Валерия Лисовская продемонстрировала национальный костюм, в котором будет представлять нашу страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира 2026". Для выступления одесситки на мировой арене был создан "ангельский" образ "Крылья Света", который содержит в себе множество скрытых символов.

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Фотографии Лисовской в изысканном национальном костюме появились на официальной странице конкурса "Мисс Украина" в Instagram. Ее наряд олицетворяет свет, который невозможно погасить, а также является символом надежды, веры и несокрушимого духа Украины.

Белоснежные крылья словно окутывают Валерию Лисовскую светом, напоминая, что даже после самой темной ночи наступает рассвет. Корсет в национальном костюме украшен кристаллами, благодаря чему сияет, словно внутренняя сила украинской женщины. А вот нежно-голубые акценты хранят мечту о мирном небе над Украиной.

"Крылья Света" – это больше, чем национальный костюм. Это история о народе, который, несмотря на все испытания, не теряет веры в светлое будущее. Именно в этом образе представительница Украины представит миру страну, которая продолжает нести свет даже тогда, когда вокруг царит тьма", – говорится в посте.

Напомним, что в конце прошлого года одесситка Валерия Лисовская завоевала главную корону национального конкурса красоты "Мисс Украина", получив шанс достойно заявить о родной стране на международной арене. Финал "Мисс Мира 2026" состоится уже 5 сентября в городе Нячанг, Вьетнам.

Валерия Лисовская учится в Международном гуманитарном университете в Одессе по специальности "Международные экономические отношения". Она свободно владеет английским и французским языками, занимается теннисом, танцами и актерским мастерством. Кроме того, одесситка прошла курсы журналистики и активно развивается в сфере моделинга.

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