Блог | Германия наконец-то поняла правила Путина и начала наносить ответные удары
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Похоже, Германия наконец-то начинает понимать, что российская агрессия против Европы уже давно не ограничивается Украиной.
После попытки теракта в аэропорту Лейпциг-Галле, в которой немецкие власти наконец-то усмотрели российский след, Берлин решил ответить.
Официально. Закрывают российское консульство в Бонне и "Русский дом" в Берлине. Расширяют санкции, ужесточают правила въезда для граждан РФ и давление на российский теневой флот.
И это правильная реакция.
Ведь годами Москва пользовалась слабостью Европы. Россия могла организовывать диверсии, содержать агентуру, вести информационные операции и использовать дипломатические и культурные учреждения как инструменты своего влияния.
В ответ Европа так боялась эскалации, что провоцировала новые эскалации. Теперь надеюсь, что Россия будет платить за каждую такую историю. Каждая атака должна влечь за собой новые санкции и новые ограничения.
Москва должна наконец понять простое правило. Чем больше Россия атакует Европу, тем меньше России должно оставаться в Европе.
P.S. В Бранденбурге самодельными ракетами атаковали подстанцию Турнов-Прейлак возле крупной электростанции Яншвальде. Кто стоит за этой атакой, пока не установлено, но если российский след найдут и здесь, у Берлина уже не останется места для разговоров о случайностях и отдельных инцидентах. Тогда вопрос будет только один – как далеко Германия будет готова зайти в своем ответе.