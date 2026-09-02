Россия вновь обстреляла Киев: в многоэтажном доме произошёл пожар

В Киеве в результате очередной атаки России зафиксировано падение обломков БПЛА и возгорание. В Шевченковском районе столицы дрон попал в 6-этажный жилой дом, в результате чего произошло частичное разрушение здания.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, неподалеку также загорелось трехэтажное здание. Пожарно-спасательные службы работают на месте.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Голосеевском районе возник пожар на территории учебного заведения. В Шевченковском районе также повреждено медицинское учреждение.

На правом берегу столицы работают силы ПВО. Мэр призвал киевлян находиться в безопасных местах.