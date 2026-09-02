Украинцы резко сократили покупку новых автомобилей: какие марки и модели по-прежнему остаются лидерами

В августе 2026 года украинцы купили около 4,8 тыс. новых автомобилей, что примерно на треть меньше, однако марка Toyota на этом фоне смогла увеличить продажи и стала бесспорным лидером с более чем тысячей регистраций. В топ-10 также вошли Skoda, Renault, Volkswagen, BYD, Hyundai, Mazda, BMW, Suzuki и Zeekr, а самой популярной моделью месяца стала Toyota RAV4.

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка. В прошлом месяце в Украине было зарегистрировано4 794 первые регистрации новых легковых автомобилей, что на 7,6% меньше, чем в июле, и на 30,9% меньше, чем в августе 2025 года.

Украинцы стали покупать меньше новых автомобилей

Августовский показатель стал одним из самых низких за последний год. Для сравнения: в декабре 2025 года в Украине зарегистрировали более 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, то есть более чем вдвое больше, чем в августе 2026 года.

Общее падение рынка особенно заметно в годовом исчислении. Если в августе прошлого года украинцы активно покупали новые электромобили, то в этом году именно этот сегмент обеспечил наибольшую долю сокращения.

В целом рынок потерял за год 2 142 автомобиля. При этом на электромобили пришлось около 1 440 автомобилей из этого сокращения, то есть примерно 67 % общего падения.

В то же время сокращение коснулось не только электромобилей. Продажи бензиновых, дизельных автомобилей и машин с ГБО также уменьшились, тогда как гибриды продемонстрировали небольшой рост.

Какие автомобили чаще всего покупали в августе

Наибольшую долю рынка традиционно заняли бензиновые автомобили. На них пришлось 36,8% всех новых регистраций — 1 765 машин. Почти треть рынка заняли гибриды — 33,9%, или 1 627 автомобилей.

Дизельные модели заняли 18,4% рынка – 881 регистрация. Еще 10,5% пришлось на электромобили – 504 автомобиля. Машины с газобаллонным оборудованием остаются небольшой частью рынка – всего 17 регистраций, или 0,4%.

На фоне общего сокращения особенно выделяется Toyota. Японский бренд не просто сохранил первое место, но и существенно улучшил результат. В августе Toyota получила 1 068 первых регистраций, что на 21,5% больше, чем в июле. В годовом сравнении показатель марки также вырос на 10,8%.

В результате Toyota контролировала 22,3% всего рынка новых легковых автомобилей. Причем отрыв от ближайшего конкурента оказался весьма значительным, ведь Toyota реализовала более чем вдвое больше автомобилей, чем марка, занявшая второе место.

Какие марки вошли в ТОП-10

Второе место по количеству новых регистраций заняла Skoda — 429 автомобилей. Её результат, однако, был на 22,6% ниже, чем в июле. Третьим стал Renault, который, напротив, показал рост на 26,6% до 376 автомобилей. Полный топ-10 самых популярных марок в августе выглядел так:

Toyota — 1 068 автомобилей;

— 1 068 автомобилей; Skoda — 429;

— 429; Renault – 376;

– 376; Volkswagen – 269;

– 269; BYD – 266;

– 266; Hyundai – 258;

– 258; Mazda – 188;

– 188; BMW – 186;

– 186; Suzuki – 150;

– 150; Zeekr – 120.

Интересно, что сразу несколько брендов из первой десятки продемонстрировали рост, несмотря на общее сокращение рынка. В частности, Toyota увеличила продажи на 21,5%, Renault – на 26,6%, BYD – на 24,3%, а Zeekr сразу на 57,9%.

В то же время некоторые популярные марки серьезно просели. Продажи Volkswagen сократились на 39,1%, BMW – на 36,9%, а Mazda – на 22,6%.

Какие модели автомобилей выбирают украинцы

Лидерство Toyota подтверждается не только в рейтинге марок, но и среди отдельных моделей. Самым популярным новым автомобилем в Украине в августе стал Toyota RAV4. За месяц украинцы зарегистрировали 445 таких автомобилей, что соответствует 9,3% всего рынка.

Спрос на эту модель существенно вырос: по сравнению с июлем количество регистраций увеличилось на 39,1%, а в годовом исчислении — на 47,4%. Второе место занял Renault Duster с 267 автомобилями. Третьим стал Hyundai Tucson – 200 регистраций.

В первую пятерку также вошли Skoda Kodiaq с 180 автомобилями и Toyota Camry – 174. Именно Camry продемонстрировала один из самых заметных скачков в рейтинге: ее результат за месяц вырос на 123,1%, что позволило модели подняться с 16-го сразу на пятое место.

Помимо моделей Toyota, в топ-10 также вошли Renault Duster, Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq, BYD Sea Lion 06, Mazda CX-5 и Volkswagen Touareg.

Почти все новые автомобили — импортные

В августе абсолютное большинство рынка составляли автомобили, ввезенные в Украину в новом состоянии. Таких машин было 4 654, или 97,1% от общего количества регистраций.

Еще 140 автомобилей, или 2,9%, были зарегистрированы как произведенные или переоборудованные в Украине. Таким образом, украинский рынок новых легковых автомобилей остается преимущественно импортным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в июле 2026 года украинцы приобрели 6,8 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до 5 лет. Самой популярной моделью стала TESLA Model Y — таких автомобилей в период с января по июнь было приобретено 477 единиц. Купить такую машину в Украине можно как за 12 999, так и за 62 000 долларов.

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