"Это большая боль": звезда "Слуги народа" Ольга Жуковцова сделала заявление об уходе из "Квартала" вслед за коллегами

Украинская актриса и звезда сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова заговорила о возможности своего увольнения из "Квартала 95". Артистка не стала скрывать, что у нее закрадывались подобные мысли после решения четырех коллег уйти из студии за последние несколько лет, однако такой радикальный шаг она сможет сделать только после того, как окончательно решится идти своим путем.

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Об этом Жуковцова заявила в комментарии для проекта "Наодинці з Гламуром". Как подчеркнула артистка, уход коллег, безусловно, стал для нее болезненным ударом, но в то же время послужил примером смелости не цепляться за масштабное шоу.

"Это большая боль. У меня даже дыхание перехватило. Это была как будто семья, но ее крепкой части и дружеской, и юмористической, и профессиональной – не стало. Приходили разные мысли. Девушки показали пример того, что отправиться в свободное плавание – это очень смелый шаг. Такие мысли могут возникнуть, когда я уже решусь вступить на свой собственный путь. Речь идет о самостоятельности, свободе выбора, но и о большой ответственности", – поделилась Жуковцова.

Отметим, что первой звездой "Квартала 95", которая решила разорвать связи с проектом, стала Елена Кравец. Она выступала на сцене шоу более 25 лет, однако после начала большой войны уволилась и выбрала собственный творческий путь.

В декабре 2025-го на аналогичный шаг решилась Ирина Сопонару. Как объясняла актриса, в определенный период она испытала профессиональное выгорание, а прежний азарт ей вернули съемки в кино, но не работа в студии. Весной 2026 года коллектив "Квартала 95" покинули участницы команды "Трио разные" – Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина.

Как отмечал один из главных авторов студии Александр Пикалов, все артистки ушли без громких скандалов, однако внутри он все равно испытывает обиду: "Но как можно безконфликтно? Конфликт внутри себя. Я обижаюсь на это, потому что для меня "Квартал 95" — это уже самое главное в жизни. Очень плохо, что это не их, а просто какая-то ступенька. Но у нас хорошие отношения. Расстались без крика и шума".

Со своей стороны звезда "Квартала 95" Марта Адамчук высказала мнение, что решение Сопонару, Оруджовой, Блажкевич и Машлятиной уйти из шоу было просто "вопросом времени". Как пояснила артистка, в течение длительного периода ее коллеги развивали собственные проекты параллельно с работой в студии, однако в конечном итоге поставили свои дела на первое место.

Ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Ирина Сопонару откровенно призналась, может ли снова вернуться в "Квартал 95". Артистка не исключает, что может об этом подумать.

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