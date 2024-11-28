'Нет способа': в Британии поставили крест на Фьюри в реванше с Усиком

Известный британский промоутер Бен Шалом выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) не сможет взять реванш у Александра Усика (22-0, 11 КО). По мнению менеджера, его соотечественник столкнулся с соперником невероятного уровня, победить которого практически невозможно.

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Такое мнение Шалом озвучил в комментарии стримминговой платформе DAZN. Глава компании Boxxer отметил, что перед первым поединком Усика и Фьюри он ставил на Тайсона, но наш боксер продемонстрировал высочайший уровень и заслуженно победил.

"Я всегда был за Тайсона в первом бою, и мне как британцу всегда нравится, когда он побеждает, но я не вижу способа пройти Александра Усика. Он доказывал это снова и снова, и я даже не думаю, что в первом бою была лучшая версия Усика. Но он победил Тайсона. Я думаю, что на этот раз они оба будут лучше, но, учитывая историю, как бы мне не хотелось, чтобы победил Тайсон, я вынужден поставить на Усика", – сказал Шалом.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ. Букмекеры изменили котировки на второй бой соперников.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и объединим все пояса супертяжелого дивизиона.

Наш соотечественник также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, украинец рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Кроме того, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Усиком и Фьюри. После этого он назвал триумфатора реванша. Сам Тайсон озвучил свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший тренер сборной Украины по боксу Михаил Завьялов заявил, что Тайсон Фьюри поставит на карту свою карьеру в реванше с Александром Усиком. Сам британец отметил, что не верит в свою победу по очкам во втором бою с украинцем. В свою очередь, Усик раскрыл детали подготовки к поединку.

Кроме того, стало известно, с кем планирует драться Александр после боя с Тайсоном. Свой прогноз на поединок дал легендарный Майк Тайсон. Британец также рассказал, о чем думал в девятом раунде первого боя с Усиком, когда побывал в нокдауне.

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