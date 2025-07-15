'Не могу понять': Дюбуа назвал самую странную вещь, которая происходит вокруг реванша с Усиком

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) выразил недоумение из-за того, что вокруг его реванша с Александром Усиком (23-0, 14 КО) недостаточный ажиотаж. По словам британца, он ожидал намного больше внимания со стороны болельщиков и экспертов к поединку.

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Об этом Дюбуа заявил в интервью The Guardian. 27-летний боксер из Лондона отметил, что считает второе противостояние с нашим соотечественником самым важным в своей карьере, в котором он твердо намерен реваншироваться, побить украинца и забрать все его пояса.

"Это, безусловно, самый важный бой в моей жизни. Странно, но такое ощущение, будто все происходит под покровом тайны, пока нет такого ажиотажа, как, я ожидал, и как это должно быть вокруг объединительного боя. Но, возможно, со стартом недели боя все начнется. Кажется, с каждым моим боем происходит что-то забавное. Не могу понять почему. Трешток? Слушайте, Энтони Джошуа им тоже не занимается, но регулярно собирает аншлаги", – сказал Дюбуа.

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