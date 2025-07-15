"Не могу понять": Дюбуа назвал самую странную вещь, которая происходит вокруг реванша с Усиком
Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) выразил недоумение из-за того, что вокруг его реванша с Александром Усиком (23-0, 14 КО) недостаточный ажиотаж. По словам британца, он ожидал намного больше внимания со стороны болельщиков и экспертов к поединку.
Об этом Дюбуа заявил в интервью The Guardian. 27-летний боксер из Лондона отметил, что считает второе противостояние с нашим соотечественником самым важным в своей карьере, в котором он твердо намерен реваншироваться, побить украинца и забрать все его пояса.
"Это, безусловно, самый важный бой в моей жизни. Странно, но такое ощущение, будто все происходит под покровом тайны, пока нет такого ажиотажа, как, я ожидал, и как это должно быть вокруг объединительного боя. Но, возможно, со стартом недели боя все начнется. Кажется, с каждым моим боем происходит что-то забавное. Не могу понять почему. Трешток? Слушайте, Энтони Джошуа им тоже не занимается, но регулярно собирает аншлаги", – сказал Дюбуа.
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ЧТО ИЗВЕСТНО О РЕВАНШЕ УСИК – ДЮБУА
- Бой состоится 19 июля в Лондоне.
- На кону будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.
- Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.
- Новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 24 КО) назвал однозначного победителя реванша боксеров.
- Усик выразил полную уверенность в том, что победит Дюбуа.
- Искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке.
- В команде британца восхитились Усиком и вспомнили о войне в Украине.
- За три недели до шоу был отменен поединок непобежденного украинского супертяжа в андеркарте.
- Стало известно, кто будет транслировать поединок в нашей стране.
- Усик подтвердил, что после реванша с Дюбуа проведет еще один бой.
- Дюбуа пригрозил Усику сокрушительной работой в ринге.
КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ УСИКА И ДЮБУА
- В августе 2023 года украинец выиграл нокаутом в девятом раунде.
- В пятом раунде произошел скандальный момент, когда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя и продолжить бой.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.
Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик сенсационно прекратил сотрудничество с многолетним промоутером Александр Красюком. А тренер Даниеля Дюбуа оскорбительно высказался в адрес украинца.
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