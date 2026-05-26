'Мы остаемся с Украиной': в ЕС отреагировали на призыв российского МИД покинуть Киев

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова заявила, что европейские дипломаты останутся в Киеве несмотря на угрозы страны-агрессора РФ. Она отметила, что Россия хочет страха, паники и изоляции Украины, но это не сработает.

Об этом Матернова написала в Facebook. Она назвала заявление министерства иностранных дел России "шедевром лицемерия".

"Режим, который годами бомбил жилые дома, музеи, родильные отделения, школы и электростанции, вдруг начал говорить на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций". Тот самый режим, который каждую ночь наносит ракетные и дроновые удары по гражданскому населению, теперь предостерегает других держаться подальше", – отметила дипломат.

В ЕС понимают, что это означает – Россия хочет посеять страх и панику и добиться изоляции Украины.

"Это не сработает. ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной", – заверила Матернова.

Она добавила, что угрозы в адрес дипломатов и международных организаций являются признаком не силы, а отчаяния.

"Чем агрессивнее и угрожающим становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не сможет сломать устойчивость Украины, ни поддержку ее партнеров. Киев стоит. Украина стоит. И мы тоже", – резюмировала посол.

