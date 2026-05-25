Украинцев предупредили о проблемах с фруктами: какие популярные виды не уродят в этом году

Весенние заморозки и погодные аномалии могут существенно ударить по урожаю фруктов в Украине, что очевидно повлияет на цены. Больше всего пострадали абрикосы, персики, черешни и другие косточковые культуры. В то же время яблоки и груши могут уродиться.

Об этом заявили специалисты Института садоводства НААН. Как пояснила в комментарии медиа заведующая селекционно-технологического отдела Елена Кищак больше всего пострадали косточковые культуры, которые рано зацвели из-за аномально теплого марта:

абрикосы;

персики;

черешни;

вишни;

сливы;

алыча;

кизил.

По словам специалиста, в марте температура местами поднималась до +16...+18°C, что спровоцировало преждевременное цветение деревьев. После этого Украину накрыли две волны заморозков с ночными температурами до -4...-7°C.

"Критической температурой для цветков является -2...-2,5°C, а для завязи – уже -1...-1,5°C", – объяснила Кищак. Из-за этого часть цветов осыпалась, а формирование плодов ухудшилось.

В то же время ситуация с яблоками и грушами пока выглядит более стабильной. По словам Кищак, эти культуры массово зацвели уже после завершения волн заморозков, поэтому негативное влияние холода было значительно слабее.

Впрочем окончательные прогнозы по урожаю аграрии обещают только в начале июня Только тогда станет понятно, сколько завязи деревья смогут сохранить.

Потери урожая могут достичь 50%

Аналитик Украинский клуб аграрного бизнеса Максим Гопка и заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук уже предупреждали, что апрельские заморозки уничтожили от 15-20% до около 50% урожая ранних косточковых культур в зависимости от региона.

Кроме фруктовых деревьев, серьезные потери понесли и другие культуры. Среди них:

клубника;

спаржа;

часть ягодных культур, в частности голубика.

Больше всего пострадали Закарпатье, южные области и центральные регионы Украины. А особенно критической ситуация была там, где морозы пришлись именно на период активного цветения.

Проблемой стали не только морозы. Из-за низких температур значительно снизилась активность пчел, которые нужны для опыления.

Эксперты объясняют, что для нормальной работы пчел температура должна быть не ниже +15°C. Холодная погода в апреле нарушила этот процесс и создала дополнительные риски для будущего урожая.

Как сообщал OBOZ.UA, также цены на мед нового урожая могут вырасти до 250-300 грн за килограмм. Главной причиной будущего подорожания являются значительные потери пчелосемей из-за боевых действий, неблагоприятных погодных условий и отсутствия господдержки.

