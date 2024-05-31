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Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
3,3 т.
Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри

Реванш Александра Усика (22-0, 11 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) принесет боксерам почти в полтора раза больший гонорар, чем это было в бою 18 мая. Повторный поединок боксеров запланирован на конец нынешнего года, а успех первого противостояния способствует росту призовых.

Об этом информирует таблоид The Sun. По его данным, на кону боя 21 декабря будет стоять 150 миллионов фунтов или 190 миллионов долларов. При этом благодаря победе в первом поединке Усика получит большую часть гонорара. Ранее СМИ выяснили, что украинцу достанется 60% призовых.

Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри
Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри

Напомним, 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей. Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Изначально планировалось, что Усика лишат титула IBF, но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса.

Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри
Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри
Назван фантастический гонорар реванша Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса.

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