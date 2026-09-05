Устроил дебош в салоне: в США пассажира самолета привязали скотчем к сиденью из-за агрессивного поведения. Фото

Во время рейса самолета авиакомпании American Airlines, следовавшего из аэропорта Даллас-Форт-Уэрт в Ньюарк, один из пассажиров начал вести себя агрессивно и не реагировал на замечания. Из-за этого его пришлось прикрепить к сиденью скотчем, а руки связать галстуком.

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Пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Мэриленде, где мужчину ждала полиция, после чего самолет продолжил рейс в Ньюарк. Об этом сообщило издание CNN.

Что известно

По словам очевидцев, во время полёта, когда самолёт преодолел большую часть маршрута, один из пассажиров начал вести себя агрессивно. Он кричал и оскорблял других пассажиров, а затем перешел к физическому насилию — ударил сидевшего рядом мужчину, а также женщину, которая пыталась вмешаться. Кроме того, он использовал ненормативную лексику и высказывал расистские и гомофобные оскорбления.

Стюардесса попыталась взять ситуацию под контроль, однако мужчина становился всё более агрессивным и подвергал опасности других пассажиров.

Из-за этого ему сначаласвязали запястья галстуком, однако он укусил за руку мужчину, который его связывал, и пытался укусить другого мужчину.

"Они убедились, что не заклеивают мужчине рот лентой, чтобы у него не было проблем с дыханием", – говорится в материале.

После этого его вынуждены были привязать скотчем к сиденью, однако он все равно толкался и пытался встать.

"Физически это, безусловно, ограничило его способность двигаться, но не решило проблему. Он по-прежнему толкался, сопротивлялся и пытался встать", – отмечают в издании.

Из-за этого одному из мужчин пришлось сесть на колени к дебоширу, чтобы дополнительно зафиксировать его, и находиться в таком положении в течение следующих 15 минут, пока самолет не совершил экстренную посадку в Мэриленде. В какой-то момент он попытался слезть с колен и сесть на свое место, однако пришлось вернуться обратно, так как пассажир снова начал вести себя агрессивно.

В Мэриленде агрессивного пассажира задержала полиция, после чего самолет продолжил рейс в Ньюарк.

"Безопасность наших клиентов и членов экипажа является нашим главным приоритетом, и мы не терпим насилия, – говорится в заявлении American Airlines. – Мы благодарим членов нашего экипажа за их профессионализм и наших клиентов за их понимание".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что во время рейса самолета Airbus A320 из индонезийского города Кендари в столицу Индонезии Джакарту оба пилота заснули и не выходили на связь в течение 28 минут. Самолет в это время летел на автопилоте на высоте 11 000 метров и отклонился от маршрута. На борту находились 153 пассажира и 6 членов экипажа.

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