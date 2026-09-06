Налоговая проверяет обычных украинцев: к кому обязательно придут в 2026 году и что стоит знать

Налоговая ежегодно проверяет около 18 тыс. украинцев (речь идет о физических лицах и "ФОПах"). При этом, только лишь 1 тыс. проверок – плановые, а еще 17 тыс. – среднегодовое количество внеплановых. На самом деле, учитывая общее количество налогоплательщиков, это совершенно незначительное число.

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Более того, эффективность таких проверок вызывает много вопросов, ведь и в налоговой, и во властях понимают – культура уплаты налогов в Украине отсутствует. Целые отрасли (такие как рынок аренды жилья) почти полностью находятся в тени, а проверки в основном затрагивают тех, кто допустил слишком заметные нарушения.

О том, как налоговая проверяет физических лиц и кто может попасть под такую проверку – читайте в материале OBOZ.UA.

Кого имеет право проверять налоговая

Налоговая должна проверять не только крупных налогоплательщиков – компании с многомиллионными доходами, но и простых физических лиц. Ежегодно ГНС разрабатывает план-график проверок, который публикует на своем сайте. В этом году планируется провести 1019 проверок. В прошлом году, как сообщили в ГНС в ответ на запрос OBOZ.UA, в плане было 1008 проверок (также было проведено 16 769 внеплановых).

Список тех, кого будут проверять, опубликован на сайте ГНС. Планово проверяют только тех, кто много зарабатывает. В перечне – физические лица с доходом свыше 20 млн грн в год. Однако с проверкой могут прийти и к обычным украинцам, если, например, налоговая получила информацию о каком-либо нарушении.

В частности, несколько дней назад с жительницы Ровенской области Ирины Ш. по результатам проверки взыскали 114,5 тыс. грн налога. Налоговики получили от компании Fenix International Ltd (OnlyFans) информацию о том, что украинка получила от них доход за создание контента. Чиновники провели внеплановую проверку и доначислили женщине налог на прибыль. И хотя девушка утверждала, что никакого дохода от OnlyFans не получала, суд обязал ее доплатить.

Таких случаев – сотни. Дело в том, что в рамках обмена информацией компания Fenix International Ltd направляет в Украину сведения о выплатах всем гражданам. Поэтому модели, которые зарабатывают на платформе, не могут скрыть свой доход. По закону все украинцы, имеющие дополнительный заработок, должны заполнить налоговые декларации и доплатить 18% НДС и 5% военного сбора.

Только за последние три месяца в реестре судебных решений – десятки документов о доначислении налогов из-за заработка на OnlyFans. OBOZ.UA изучил эти документы. Больше всего налогов должна доплатить Оксана Д. из Одесской области. Ей доначислили 2,2 млн грн НДФЛ и почти 230 тыс. грн военного сбора. В целом, платформа сообщила налоговой службе, что одесситка заработала на своих видео 12,2 млн грн только за 2022 год.

"Компания Fenix International Ltd (Великобритания), которая выплачивает доходы создателям контента OnlyFans, сообщает налоговой службе о суммах начисленного дохода нерезидентов, а та, в свою очередь, обменивается этими сведениями с ГНС Украины", – говорится в материалах дела.

Девушка пыталась в суде отменить доначисленные налоги, но ей отказали. Акт проверки и налоговые уведомления-решения были отправлены заказным письмом через "Укрпочту" по месту регистрации (прописки). Но истица там давно не проживает, поэтому документы от налоговой она не получила.

В каких еще случаях налоговая может прийти с проверкой

В ответе на запрос OBOZ.UA и.о. директора Департамента налогообложения физических лиц ГНС Вячеслав Даценко сообщил: внеплановые проверки проводятся при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 78-й статьей Налогового кодекса. Речь идет, в том числе, о следующих основаниях (это неполный перечень):

есть подозрение в нарушениях законодательства, а налогоплательщик не ответил на запрос налоговой службы в течение 15 дней;

не своевременно подали налоговую декларацию или отчетность; подали уточняющую декларацию за период, который уже проверялся;

в представленных документах обнаружены недостоверные данные, а плательщик не предоставил объяснений в течение 15 дней;

подана жалоба или возражение с указанием новых обстоятельств, которые невозможно объективно расследовать без проверки;

поступила жалоба о том, что плательщик не выдал накладную или допустил ошибки, и он не ответил на запрос налоговой;

получена информация о неофициальной выплате зарплат "в конвертах" или о ведении бизнеса без государственной регистрации;

получена новая информация от государственных органов других стран о нарушениях налогового или валютного законодательства.

Как уже писал OBOZ.UA, налоговая служба через суды получает доступ к банковской тайне украинцев. Как правило, суды удовлетворяют такие иски в том случае, если украинец проигнорировал запрос налоговой службы и не предоставил документы для проверки. Например, Подольский районный суд Киева по делу № 758/6459/26 обязал "Универсал Банк" раскрыть банковскую тайну в отношении одного из своих клиентов. Сначала ГНС в Запорожской области пыталась самостоятельно найти налогоплательщика, зарегистрированного в общежитии.

"По указанному адресу находилось многоэтажное здание (общежитие), по этому адресу дверь открыла женщина и сообщила, что он здесь не проживает, предоставить письменные объяснения отказалась", – говорится в материалах дела.

Именно тот факт, что налоговики не смогли получить информацию во время выездной проверки, стал одним из аргументов в пользу ГНС. И таких случаев – тысячи по всей стране. Вместе с тем действующий налоговый контроль физических лиц все еще трудно назвать эффективным. Львиная доля украинцев получает по крайней мере часть зарплаты в конвертах, по разным оценкам около 90% рынка аренды жилой недвижимости находится в тени. А процедуры проверки касаются лишь 0,08% самых богатых граждан.