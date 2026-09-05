Магучих проиграла финал Бриллиантовой лиги своей главной сопернице. Видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не смогла победить в финале Бриллиантовой лиги, уступив своей главной австралийской сопернице Элеанор Паттерсон (2.01м). На стадионе короля Бодуэна в Брюсселе 24-летняя днепрянка стала второй (1.99 м). Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла пятое место (1.88м).

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В женском секторе для прыжков в высоту боролись 8 портсменок, которые по итогам 14 этапов набрали наибольшее количество очков. Магучих стартовала лишь с четвертой отметки (1.92 м), легко преодолев начальную для нее высоту.

Когда планку подняли до 1.95м, в секторе оставалось кроме Ярославы лишь австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, а также Ангелина Топич (Сербия). Магучих без каких-либо сложностей показала результат.

Проблемы начались у Ярославы на отметке 1.97м, которую она покорила со второго раза. Завершила выступления Никола Олислагерс.

Отметка в 1.99м стала также непростой для Магучих.

Борьба за победный бриллиант продолжилась между Ярославой и Паттерсон на высоте 2.01м, где феноменальный результат показала австралийская прыгунья, впервые в карьере выиграв Бриллиантовую лигу.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 августа Магучих не смогла выиграть соревнования в Хайльбронне, уступив австралийке Элеанор Паттерсон.

До этого украинская легкоатлетка стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Силезии, где взяла высоту 2,00 м. Вторую позицию тогда заняла Ирина Геращенко, которой покорилась планка на отметке 1,98 м.

В августе Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы. На турнире в Бирмингеме она преодолела 1,97 м, благодаря чему повторила рекорд по числу побед подряд на континентальном первенстве.

В нынешнем сезоне украинская прыгунья стала чемпионкой мира в помещении в Торуне и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Кроме того, летом Магучих впервые с 2021 года выступила на чемпионате Украины во Львове и выиграла соревнования, взяв 2,01 м. Этот результат пока остается лучшим для украинки в сезоне-2026.

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