УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
8,1 т.
Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри

Второй поединок Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) запланирован на 12 октября нынешнего года, что закреплено в контракте. При этом в реванше украинец сможет заработать больше соперника, так как его доля после победы 18 мая будет увеличена.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует издание Boxing Kingdom. По его данным распределение гонорарного фонда будет в соотношении 60% на 40% в пользу нашего соотечественника. За первый поединок Усик заработал от 35 до 50 миллионов долларов, что составило треть призовых.

Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри
Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри

Известно, что Фьюри активировал пункт о незамедлительном реванше с украинцем. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок.

В СМИ появилась информация, что Усик не может быть лишен титула абсолютного чемпиона благодаря малоизвестному правилу. Кроме того, были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри
Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри
Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Украинец также был отстранен от бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!