Стало известно важное последствие победы Усика на Фьюри

Второй поединок Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) запланирован на 12 октября нынешнего года, что закреплено в контракте. При этом в реванше украинец сможет заработать больше соперника, так как его доля после победы 18 мая будет увеличена.

Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует издание Boxing Kingdom. По его данным распределение гонорарного фонда будет в соотношении 60% на 40% в пользу нашего соотечественника. За первый поединок Усик заработал от 35 до 50 миллионов долларов, что составило треть призовых.

Известно, что Фьюри активировал пункт о незамедлительном реванше с украинцем. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок.

В СМИ появилась информация, что Усик не может быть лишен титула абсолютного чемпиона благодаря малоизвестному правилу. Кроме того, были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Украинец также был отстранен от бокса.

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