Украинцы накопили огромные долги за коммуналку: у должников могут отобрать единственную квартиру

В Украине общая сумма задолженности за коммунальные услуги достигла 104,2 млрд грн. Больше всего — за отопление и горячую воду – 33,8 млрд грн. При этом у должников могут заблокировать банковские счета и даже изъять единственную квартиру.

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Как следует из данных Госстата , за второй квартал 2026 года украинцам начислили за коммунальные услуги 53,5 млрд грн, тогда как украинцы за этот период оплатили 67,1 млрд грн.

"Значительное превышение суммы уплаченных средств над начисленными (на 13,6 млрд грн) свидетельствует о том, что население Украины не только оплачивает текущие счета, но и активно сокращает общую задолженность за предыдущие периоды", – сообщают в Госстате.

В целом накоплен следующий долг:

Поставка тепловой энергии и горячей воды: 33,8 млрд грн.

Поставка и распределение природного газа: 29,1 млрд грн.

Поставка и распределение электроэнергии: 17,3 млрд грн.

Централизованное водоснабжение и водоотведение: 10,5 млрд грн.

Управление многоквартирным домом: 10,1 млрд грн.

Управление бытовыми отходами: 3,4 млрд грн.

Как могут наказать за коммунальные долги

Согласно законодательству, за просрочку платежей может взиматься пеня (в размере, установленном в договоре, но не выше установленного законом лимита), а также инфляционные потери и 3% годовых от суммы долга.

Коммунальные предприятия часто обращаются в суд для принудительного взыскания задолженности, после чего дело передается государственной или частной исполнительной службе.

Исполнитель может наложить арест на средства на банковских счетах должника, а также на движимое или недвижимое имущество.

Из официальных доходов должника (заработной платы, пенсии, стипендии) могут производиться регулярные отчисления (обычно до 20%, а в отдельных случаях — до 50%) в счет погашения долга.

Ограничение на выезд за границу: суд может временно запретить должнику выезжать за пределы Украины до полного исполнения обязательств.

В случае накопления значительной задолженности поставщики имеют право прекратить предоставление услуг (чаще всего это касается газоснабжения, электроэнергии, горячей воды или услуг, которые можно отключить выборочно, не затрагивая отопление или общую систему дома).

Самое главное: исполнительная служба имеет право наложить арест и продать квартиру на аукционе (через СЕТАМ) для погашения долга, однако только при условии, что общая сумма задолженности превышает 20 минимальных заработных плат (по состоянию на 2026 год это 160 000 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, у 76-летнего Ивана Берестецкого, страдающего деменцией, отобраликвартиру площадью около 41 кв. в Киеве. Мужчина, по крайней мере в последнее время, не имел возможности защищаться в судах или вести собственные финансовые счета. После того как пенсионера выселили из квартиры, его просто с улицы забрала скорая помощь.

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