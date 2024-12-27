'Малой кровью': Бриедис назвал счет реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис полностью согласился с результатом реванша Александра Усика (23-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Латвиец, который дал один из самых тяжелых боев нашему соотечественнику в карьере, отметил, что украинец продемонстрировал великолепный бокс, в особенности в поздних раундах.

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Об этом Бриедис заявил в эфире своего YouTube-канала, разобрав поединок. По словам трехкратного чемпиона мира, некоторые трехминутки оказались ничейными, а в остальном Усик значительно превосходил оппонента. На карточке Майриса в итоге зафиксировался счет 117-113.

"У Александра были видны вот это сердце, с которым он дрался, натренированность, физуха в чемпионских раундах. В 11-м раунде Александр просто деклассировал Фьюри. 12-й раунд – Фьюри поднял темп, но Усик еще больше поднял темп. По моим подсчетам, Усик выиграл 117-113. Мог ли Фьюри сделать больше? Я думаю, нет. Он и так сделал все, что мог. Бой был малой кровью. Александр, по-моему, мог еще один бой провести. Он молодец. Не зря под этим именем был великий военнослужащий", – сказал Бриедис.

Напомним, что й Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксеру единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Свою версию по раундам дал экс-чемпион Энтони Джошуа. А легендарный Леннокс Льюис признался, что поединок его не впечатлил.

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя.

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения Александру Усику в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века.

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