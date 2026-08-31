Кремль еще раз объяснил Трампу, что Путин не будет встречаться с Зеленским. Западная пресса убеждена, что Путин добивается развала Евросоюза и описывает возможные сценарии нападения России на страны НАТО. А Мерц уже готовит ответ ФРГ на российскую диверсию.

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Сначала очень плохая новость. Вчера в результате российского удара по складу с боеприпасами под Киевом погибли 38 человек, 20 получили ранения, еще четверо пропали без вести. Большинство погибших – жители пансионата для пожилых людей, который находился рядом со складом боеприпасов.

То, что склад боеприпасов находился в непосредственной близости от жилых районов, от жилой застройки, – это, безусловно, халатность. В Украине возбуждено уголовное дело по факту халатности. Тут есть норма: хранение боеприпасов рядом с домами и другой жилой застройкой – вещь недопустимая. Но люди погибли, и мои соболезнования родным и близким погибших.

Теперь Кремль и последствия визита Рэтклиффа. Мы с вами уже много говорили об этом визите, и одна из наиболее фундированных версий состоит в том, что Рэтклифф попытался открыть Путину глаза на реальное состояние его дел и предложил встречу Путина, Трампа и Зеленского.

Кремль очень четко отреагировал на это предложение: однозначным "нет". Внятным и членораздельным. Песков сказал, что трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины возможна только для фиксации договоренностей.

Это означает "нет". Потому что для того, чтобы зафиксировать договоренности, надо, чтобы эти договоренности были. А никаких договоренностей Кремль не предусматривает. Речь идет о том, что кто-то должен сначала о чем-то договориться, а потом Путин придет, не глядя протянет руку и подпишет то, что уже есть. Ничего этого, конечно, не будет, потому что Путин не собирается ни о чем договариваться.

Саммит Путин – Трамп – Зеленский или Путин – Зеленский представители Украины предлагают давным-давно, но Кремль постоянно это отвергает. Песков прямо сказал, что президентам встречаться, чтобы все это обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности.

Понятно, что все разговоры Трампа о том, что он начал подготовку к трехстороннему саммиту, имеют примерно такое же значение, как и переименование озера Онтарио. Все инициативы Трампа, все его переименования и действия будут иметь какие-то, весьма символические, последствия только до конца его пребывания в Белом доме.Зеленский постоянно предлагает встречу. Путин так же постоянно отказывается. Это просто демонстрация того, кто хочет прекратить войну, а кто хочет ее продолжать.

Очевидно, что Путин готовит какую-то эскалацию. Вопрос – в какую сторону.

Что касается Украины, здесь все более-менее понятно: Путин собирается пытаться стереть Украину с лица земли. Имеются в виду украинские города. Последние атаки об этом свидетельствуют, и тут вопросов нет.

Но на Западе считают, что Путин будет пытаться добиться развала Евросоюза и НАТО. Ожидают вторжения, нападения России на страны НАТО. Об этом сейчас пишут такие издания, как Bild и The Telegraph. Они прямо описывают сценарии такого нападения.

The New York Times, например, утверждает, что Путин поставил себе целью на 2026 год развал НАТО и ЕС изнутри. Рассматриваются разные сценарии. Речь идет и о ядерном ударе тактическим ядерным оружием по Украине, и не только.

Один из сценариев – нарвский. Речь идет о том, что в городе Нарва, на границе Эстонии и России, может повториться какая-то тайная российская операция наподобие крымской. В городе внезапно появляются "зеленые человечки", внутренняя пятая колонна активизируется, а Кремль говорит: "Мы тут ни при чем, это все местные".

Вероятность этого сценария я рассматриваю как нулевую. Просто потому, что сегодня, как только в Нарве появятся "зеленые человечки", они будут уничтожены. Думаю, это произойдет быстро, силами самих эстонских властей.

Есть и другие варианты. Арктика, Балтийское море: речь идет об острове Готланд, который принадлежит Швеции, и о других островах, которые принадлежат Финляндии. Речь идет об архипелаге Шпицберген, который находится под суверенитетом Норвегии и тоже рассматривается как потенциальная точка агрессии.

Естественно, постоянно идут разговоры о Сувалкском коридоре – о том, что Путин готов вторгнуться с территории Беларуси в сторону Калининграда и таким образом отрезать страны Балтии от остальной территории Евросоюза.

Рассматривается крымский сценарий в целом ряде мест – прежде всего по отношению к странам Балтии. Все это сейчас очень активно обсуждается в мировой прессе.

И, кстати, если говорить уже не о сценариях, а о реальности, то Германия, в частности Мерц, пишет о том, что Германия намерена провести определенные политические действия, обвинив Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига.

Это событие произошло 25 августа, но последствия наблюдаются прямо сейчас. Речь идет о том, что там были обнаружены беспилотники со взрывчаткой. Принципиальное отличие от предыдущих эпизодов, когда это были холостые беспилотники, летевшие на территорию Польши, состоит в том, что здесь беспилотники были со взрывчаткой.

И теперь Мерц готовит масштабные санкции в отношении Москвы. Видимо, сегодня он должен сделать заявление о том, какие меры конкретно Федеративная Республика Германия собирается предпринять для предотвращения российской агрессии и для наказания России за подобного рода диверсии.

Еще раз: в августе в аэропорту Лейпцига был перехвачен беспилотник со взрывчаткой. Это произошло рядом с украинским транспортным самолетом Ан-124. Следствие пришло к выводу, что в этой предполагаемой диверсии участвовали несколько дронов со взрывчаткой.

Аэропорт Лейпцига играет важнейшую роль в транспортировке оружия, в том числе и для поддержки Украины. Вероятность того, что в этой диверсии принимала участие какая-то другая страна, кроме России, видимо, все-таки равна нулю.

Так что эти тексты, эти публикации в западной прессе – это не высасывание из пальца. Это реальная аналитика.

В этот раз вопросом дня стал вопрос: считаете ли вы вероятным или невероятным нападение России в 2026 году на страны НАТО – одну или несколько стран НАТО? Речь идет о прямой агрессии: вторжении, прямом обстреле территории или атаке диверсионными группами.

Давайте посмотрим. К сожалению, я довольно поздно задал этот вопрос, поэтому общее количество ответов на момент фиксации было не очень большим. Сейчас уже больше, я видел где-то под тысячу. Но на момент, когда я зафиксировал результаты, они, кстати, отличались максимум на 1%.

Посмотрите на ваши экраны, что мы видим. Вероятность сценария – 46%, невероятность сценария – 41%, затрудняюсь ответить – 14%.

Такой же вопрос я задал в чате телеграм-канала, и результаты были примерно такими же. Разница есть, но не радикальная. Вероятность сценария – 49%. Обитатели чата телеграм-канала несколько более пессимистично смотрят на ситуацию: 49% считают вероятным сценарий нападения России на НАТО в этом году, 41% считают его невероятным, 10% затруднились ответить. Всего на момент фиксации результатов в голосовании приняли участие 233 человека.

Еще раз: вот такая ситуация. Когда я задавал этот вопрос, я думал, что скепсиса в отношении такого сценария будет больше. Но мы видим, что относительное большинство людей, которые находятся на нашем канале и принимают участие в таких опросах, все-таки считает прямую агрессию России в этом году вероятной.