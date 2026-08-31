Блог | Пекин решает, как долго еще будет воевать Москва
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В Кыргызстане состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина.
Песков уже заявил, что Украина в ходе переговоров обсуждалась лишь вскользь.
Но это не так.
Сегодня практически каждый аспект сотрудничества Китая и России прямо или косвенно касается войны против Украины.
Торговля приносит России деньги. Поставки технологий и компонентов поддерживают промышленность. "Искандеры" летают, потому что россия закупает редкоземельные металлы в Китае. Закупка российских энергоресурсов обеспечивает валютные поступления. Дипломатическое взаимодействие снижает международную изоляцию Москвы.
Поэтому вовсе не обязательно часами говорить об Украине, чтобы фактически говорить о войне.
Гораздо важнее то, о чем договариваются Пекин и Москва в сфере экономики, технологий, энергетики и международной политики.
Именно эти договоренности стоит внимательно анализировать после встречи Си и Путина.