В Кыргызстане состоялась встреча Путина и Си Цзиньпина.

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Песков уже заявил, что Украина в ходе переговоров обсуждалась лишь вскользь.

Но это не так.

Сегодня практически каждый аспект сотрудничества Китая и России прямо или косвенно касается войны против Украины.

Торговля приносит России деньги. Поставки технологий и компонентов поддерживают промышленность. "Искандеры" летают, потому что россия закупает редкоземельные металлы в Китае. Закупка российских энергоресурсов обеспечивает валютные поступления. Дипломатическое взаимодействие снижает международную изоляцию Москвы.

Поэтому вовсе не обязательно часами говорить об Украине, чтобы фактически говорить о войне.

Гораздо важнее то, о чем договариваются Пекин и Москва в сфере экономики, технологий, энергетики и международной политики.

Именно эти договоренности стоит внимательно анализировать после встречи Си и Путина.