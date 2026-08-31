Украина впервые в истории одержала победу над Черногорией и вышла на первое место в отборочном турнире к ЧМ-2027 по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу одержала в Подгорице тяжелую победу над Черногорией 98:89 в рамках второго этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2027. Хозяев возглавляет известный также по работе в нашей стране специалист Звездан Митрович, но это близкое знакомство никак не помогло его команде в этом поединке, несмотря на то, что один из наших лидеров Святослав Михайлюк очень тяжело входил в игру. Украинцы рванули в конце третьей четверти и смогли довести дело до столь важной победы.

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Две победы в первом окне второго этапа значительно приблизили бы Украину к выходу на чемпионат мира, но визиты на Балканы — это всегда испытание для любой команды, ведь там своя атмосфера и безумная поддержка, которая гонит местных спортсменов вперед. Поэтому разгромное поражение черногорцев от Грузии накануне ещё ни о чем нам не говорило и ничего не гарантировало.

Тем более что Вячеслав Бобров, который в этом матче выступал в качестве капитана в отсутствие Дениса Лукашова, заранее предупреждал, что судьи будут помогать команде Звездана Митровича, который долгое время работал в нашей стране. Так и происходило в некоторых эпизодах. Ведь несколько непонятных решений со стороны арбитров было достаточно, в частности, игнорирование немалого количества грубых нарушений со стороны хозяев.

Михайлюк до сих пор не может найти свой ритм: в предыдущем окне он набирал 28–30 очков за матч, а здесь никак не мог стабилизировать свой дальний бросок — мяч иногда просто вылетал из корзины после попыток с периметра. Также поступали сообщения, что у защитника "Юты Джаз" есть травма. И его очков нам долгое время очень не хватало. Первые очки Михайлюк набрал только под конец второй четверти, но это были важные очки.

Совсем в другом настроении вышел на этот матч Дмитрий Скапинцев, который явно провалил матч в Риге против Греции. А здесь он не только подправил штрафные, но и даже забил одну тройку, став одним из самых результативных в составе "сине-желтых" – 15 очков і 7 подборов.

Украинцы собрано начали противостояние в Подгорице, организовав рывок 12:3 и вынудив Митровича взять тайм-аут и очень эмоционально заверить своих баскетболистов, что так играть нельзя. И они вернулись на площадку ещё более заведенные, не гнушались жёсткими нарушениями и быстро набрали пять командных фолов. Вот только выжать из этой ситуации максимум нам не удалось. "Сине-жёлтые" начали терять контроль над ситуацией.

Черногорцы прессинговали, боролись, лезли вперед и почти догнали соперника – 12:14. Но тут наконец-то сдвинул наш счёт с мёртвой точки Ростислав Новицкий, который после выхода сделал ещё и два важных блок-шота, после чего партнёры неплохо сработали в атаке и снова немного оторвались – 19:14. Новицкому порой было трудно удерживать Николича, но на первый перерыв лидировали гости – 19:18.

Войналович, Скапинцев и важный дальний бросок Ковляры в начале второй 10-минутки снова как будто дали Украине толчок для рывка. А потом ещё и Айнарс Багатскис вовремя взял челлендж после нарушения на Ковляре, судьи всё-таки рассмотрели неспортивный фол Петара Поповича – 28:18. Но тут начались сомнительные решения судей, которые то не увидели явное нарушение на Михайлюке, записав фол украинцу, то назначили три штрафных после нарушения Ткаченко чуть ли не в центре поля, после чего перед броском у Феррела ещё был дриблинг.

Бывало, что оставались незамеченными грязные нарушения черногорцев, такие как толчки в спину в борьбе под щитом. Однако "сине-желтые" не сломались психологически. Вовремя свое плечо мог подставить Шульга. А затем, наконец, дважды издалека забил Михайлюк, позволив Украине уйти на большой перерыв с преимуществом 46:40.

Но в начале второй половины мы никак не могли наладить реализацию и пропустили рывок хозяев 7:0, и после дальнего броска Зорана Вучелича черногорцы впервые вышли вперед – 47:46. У "сине-жёлтых" ответственность взял на себя Ковляр, который при поддержке Скапинцева вернул украинцам небольшое преимущество 57:51, но черногорцы раз за разом отвечали своим рывком на рывок украинцев, даже сравняли счёт, пользуясь нашими ошибками в защите и некоторой нервозностью.

Украинцы смогли вернуть себе некоторую хладнокровность и контроль на паркете в конце третьей 10-минутки, где таким "джокером" у нас стал Шульга, которого поддержали Михайлюк и Бобров. Митрович так разошелся, что, несмотря на всю лояльность судейской бригады, получил технический фол. И перед решающей четвертью у нас было преимущество +10 – 72:62.

И чем ближе было к развязке, тем сильнее ощущалась у нас нехватка центровых. Новицкий, который работал за себя и за того парня, набрал 5 фолов и ушел отдыхать в начале заключительной четверти. Но, к счастью, наконец-то раскрылся Михайлюк.

Черногория попыталась вернуться и даже подбиралась на расстояние восьми баллов. В действиях украинцев чувствовалась определенная паника. В эти минуты очень не хватало спокойствия Дениса Лукашева. Но дальний бросок Шульги успокоил нашу команду, и "сине-желтые" довели дело до конца – 98:89. А потом неожиданно для многих возглавили свою группу после поражения Испании от Греции.

Самым результативным игроком матча стал Святослав Михайлюк, записавший в свой актив 23 очка, шесть подборов и четыре передачи. С 15 баллами и 5 передачами закончил поединок Ковляр, с 14 – Шульга. У соперников 22 очка на счету Йоги Феррелла.

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