"После долгих раздумий я хочу объявить всем": Месси сделал заявление о своей карьере

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2026. Форвард американского "Интера" признался, что через два дня после финального матча мундиаля готовился к тому, чтобы сделать такое объявление.

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Об этом Месси написал на своей странице в социальной сети Instagram. Нападающий напомнил, что провел в составе "небесно-голубых" невероятные 20 лет, за которые выиграл со сборной всевозможные трофеи, главным из которых, несомненное, оказался Кубок мира 2022 года.

"После всего того времени, что прошло с момента финала, и после долгих раздумий, я хочу объявить всем, что я завершаю карьеру в национальной сборной. Это решение причинило мне боль, и до сих пор причиняет, но я понимаю, что сейчас самое подходящее время. Клянусь, я всегда отдавал все силы, не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали все, но и раньше. Я всегда боролся и отдавал все ради этой футболки. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку на протяжении этих 20 лет. Мне будет очень не хватать ваших слов внутри команды", – сообщил футболист.

Месси начал карьеру в сборной 17 августа 2005 года. Он дебютировал в товарищеской встрече с Венгрией, выйдя на замену на 64-й минуте, однако уже через 40 секунд умудрился заработать прямую красную карточку.

Всего за Аргентину Лионель провел фантастические 207 матчей, в которых забил 125 мячей и отдал 68 голевых передач.

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